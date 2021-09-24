Erdoğan'ın fetvacısı Karaman: İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Erdoğan'ın fetvacısı" olarak bilinen Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman’ın AKP ve Erdoğan’a yönelik eleştirilere karşı WhatsApp grupları üzerinden "İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem" uyarısını paylaştığını yazdı.

Akif Beki yazısında, "Cumhurbaşkanı giderken söyledi, Amerika dönüşü bizzat ilgilenmek suretiyle marketlerdeki fahiş fiyat zulmünün üstüne üstüne gidecek. Bu, zulmün mağduru millet de dişini sıkıp adaletin bize getirilmesini bekliyor demek değil mi? Yönetenler beklentinin farkında, yardımcı medyaları da bunu biliyor ama önceliği dünyaya veriyorlar ne hikmetse, ülkelerinden başlamıyorlar. İlahiyatçı Hayrettin Karaman Hoca da ‘yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edip adaleti tesise önce bizden başlasanız’ diye iktidarı uyarmak yerine cemaati uyarıyor" dedi.

'İktidara zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem'

Beki şöyle devam etti:

Cemaate hayrı zaten yok da... Böyle savunmak iktidara da iyilik değil, yanlışta ısrara teşvik ediyor.

Tersini yapsa belki iktidar yanlışlarını düzeltecek, homurdanmayı ve şikayeti kesmesi için cemaati uyarmasına da gerek kalmayacak. Herkes kazanacak. Din de haksızlığa alet edilmeyecek.

Fakat Hoca, şu tarz uyarılarını kah Yeni Şafak kah WhatsApp gruplarından sürdürüyor:

'Bu iktidardan pek çok beklentiniz gerçekleşti, camiayı hayretle izliyorum, bak demedi demeyin, sonra Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz, iktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem.'

Erdoğan'ın fetvacısı neler demişti?

Karaman daha önce de gerici açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'a "halifelik" fetvası veren Karaman'ın daha önceki bazı fetvaları şunlardı: