Ressam Orhan Taylan'a veda

Barış Derneği kurucularından, 1960'larda Türkiye İşçi Partisi üyesi olan ressam ve heykeltraş Orhan Taylan düzenlenen cenaze töreniyle Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Türkiye’nin yakın dönem sanat üretimlerine büyük katkısı olan Taylan, Türkiye işçi sınıfının ve 1 Mayıs kutlamalarının sembolü haline gelen 1 Mayıs afişinin de yaratıcısıydı.

Pek çok sanatçı, gazeteci ve sosyalist hareketin temsilcilerinin katıldığı cenaze töreninde Taylan son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.

Melek Ulagay Taylan, sanatçının yakın dostu ve sanatçı Yusuf Taktak ile sanatçının oğlu Ferhat Taylan taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılan TKP MYK üyesi Mehmet Okuroğlu "Sanatını insanlığın kurtuluş mücadelesi için kullanan, ülkesini terk etmek yerine üretimlerini burda yapan bir sanatçının kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diyoruz" dedi.