Ressam Gökçe Erhan'ın mahkemeye taşıdığı kültür balıkçılığı projesine yargı 'dur' dedi

Trabzon'da çevre sorunlarına eserleri ile dikkat çeken Gökçe Erhan, deniz ekosistemine zarar vereceğini belirterek açtığı davada mahkeme tesis projesini durdurdu.

Trabzon Şehir Plancıları Odası, bölge halkı ve Gökçe Erhan tarafından tesisinin yapımının iptali istemi ile İdare Mahkemesinde dava açılmıştı. DHA'nın haberine göre 2 yıl süren davada; projenin uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç veya imkansız zararlara sebebiyet verebileceği kanaatine varan mahkeme, oy birliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

2 kilometrelik Çamburnu Sahilinin tersane ve işletmelerle dolu olduğunu ve halkın deniz ile buluşabileceği yalnızca 50 metrelik kumsal alan kaldığını ifade eden Erhan, "Bu proje ile plaj betonlaştırılacaktı" dedi. Planlanan projelerin doğa ile barışık olması gerektiğini söyleyen Erhan, "Denizler hepimizin; ülkemizin kalkınması için yapılacak olan her projeye destek olmalıyız. Ama istiyoruz ki doğa ile barışık, insan haklarına saygılı projeler yapılsın. Doğa ile savaşarak, onu yok ederek değil. Doğa ile barışık bir şekilde, üreterek var olmalıyız" diye konuştu.

Sürmene ilçesi Çamburnu Mahallesi Kemerli mevkisindeki kıyıda, 2021 yılında 'Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı' tesisi projesi yapılmak istenmişti. 24 Ekim 2021'de projenin yapılması planlanan kıyıda basın açıklaması yapılması planlanmıştı. Ancak basın açıklamasına saatler kala Erhan'ın evinde yangın çıkmıştı. Ev yangında kullanılamaz hale gelmiş, Erhan'ın tabloları da küle dönmüştü.