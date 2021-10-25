Ressam Gökçe Erhan'ın basın açıklaması öncesi evi yandı: 'Vazgeçmeyeceğim'

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu'nda çevre sorunlarıyla mücadele eden ressam Gökçe Erhan’ın 2 katlı evi, kültür balıkçılığı tesislerine karşı düzenlenecek basın açıklamasına saatler kala yandı. Cumartesi akşamı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanan ev kullanılamaz hale geldi. Erhan'ın tabloları da küle döndü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili "kundaklama" şüphesiyle inceleme başlattı.

Ertelenen ve bugün yapılan basın açıklamasına Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği, Sürmene Yeniçam Balıkçı Kooperatifi üyeleri ve bölge halkı katılırken, açıklamayı okuyan Erhan gözyaşlarını tutamadı. Erhan, kültür balıkçılığının deniz ekosistemine zarar verdiğini söyleyerek, "Yanan evimi tekrar yapabilirim ama denizi kaybettiğimizde bunu geri döndüremeyiz" dedi.

'Tehdit almadım'

soL'a konuşan Gökçe Erhan, "Tutanakta da belirttim, evin yakıldığını iddia etmiyorum. Ama tabi eylem öncesi olduğu için bir şüphem var. Sonuçta kimseyi görmedim, tehdit almadım. Tesadüf de olabilir, bilemiyorum" dedi. Dışarıda sesler duyduğunu ve yangını öyle fark ettiğini anlatan Erhan şöyle konuştu:

"Eve müdahale de zor oldu. İtfaiye zaten ancak geldi, gelince de eve ulaşamadı, dozer çağırdılar. Giremediler, yolda kaldılar. Ev itfaiye oradayken yandı aslında. Elektrik kontağıdır dediler ama ben soğukkanlılıkla ilk şalterleri kapatıp, bilgisayarımı alıp telefonun ışığıyla dışarı çıktım. Elektrik de olabilir, araştırılma sonucu anlaşılır sanıyorum.

'Vazgeçmeyeceğim'

Bölgemizde kültür balıkçılığı yapılmak isteniyor. Ben geçtiğimiz yıl duyunca araştırıp bölgeye zarar verdiğini gördüm. Balıkçı kooperatifiyle eylem yapalım, destek bulalım istedik. Yangın da basın açıklamasını hazırlarken başladı zaten. Evin arka tarafında kolay yanan şeyler vardı. Bir anda tutuştu, müdahale edebilecek durumum da olmadı. Dediğim gibi bunlar tesadüf de olabilir ama değilse de ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yangından sonra ailemin evinde uyumadan açıklamayı bitirmeye çalıştım. Ertesi sabah da arkadaşlarla buluşup açıklamayı okudum. Ve çok paylaşıldı.

Ev her zaman yapılır benim şu anda odaklandığım deniz. Sonuna kadar eylemlere devam edeceğim."

Ressam Erhan'a AHBAP dadestek oldu.