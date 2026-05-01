Resmi Gazete'de yayımlandı: Sosyal medyaya yaş sınırı getirildi, doğum izni 24 haftaya çıktı

Doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun 1 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve çeşitli kanunlarda değişiklik öngören torba yasa kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da kritik güncellemeler yapıldı.

15 yaş altı çocuklar sosyal medya hesabı oluşturamayacak

Düzenlemeyle birlikte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması engellenecek. Platformlar, bu kuralı uygulayabilmek için "yaş doğrulama" sistemleri dahil gerekli teknolojik tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları ebeveynler için "kontrol araçları" da sağlamakla görevli olacak. Ebeveynler bahse konu araçlar üzerinden çocuklarının hesap ayarlarını kontrol edebilecek, kullanım sürelerini takip edip kısıtlayabilecek, uygulama içi satın alma ve ücretli üyelik gibi maddi işlemlerin onayını verebilecek.

Ayrıca platformlara hızlı müdahale yükümlülüğü de getirilecek. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılarının, zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale etmesi beklenecek.

Oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu

Öte yandan günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformlarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu da getirildi.

Kanuna göre oyun platformları, oyunları yaş gruplarına uygun biçimde derecelendirecek ve buna göre sunacak. Usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunlar için ise ebeveyn onay mekanizmaları sisteme entegre edilecek.

Para cezaları, bant daraltması...

Söz konusu kurallara uymayan platformlara yönelik de ağır yaptırımlar öngörüldü.

Yapılan ikazlara karşın kanunla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara kademeli şekilde idari para cezası uygulanacak. Cezaların 10 milyon liradan 30 milyon liraya kadar değişmesi bekleniyor.

Para cezalarına karşın ihlallerin devam etmesi durumunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı'nın başvurusu ve Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla; sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiğinin bant genişliği yüzde 90 oranına kadar, oyun platformlarının ise yüzde 50 oranına kadar daraltılabilecek.

Sosyal medya ve oyun platformlarına ilişkin kanun, şirketlerin altyapılarını yeni mevzuata uyumlu hale getirebilmeleri amacıyla kanunun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Doğum izni 24 haftaya yükseldi

Öte yandan düzenlemeyle kadın işçilere yönelik 16 haftalık doğum izni, 24 haftaya çıkartıldı.

Buna göre kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin kullanabilecek.

Kadın işçinin talep etmesi halinde 24 haftalık sürenin ardından ücretsiz izin verilecek.

İşçilere tanınan babalık izni de 5 günden 10 güne çıkarıldı.

Çocuk Koruma Kanunu'nda değişiklik

Kanunla birlikte Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da değişiklik yapıldı.

Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu imal ve ticareti, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler, çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak.

Bu kişilere, kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait çocukların yoğun bulunduğu işletmeleri açma ya da işletme izni de verilmeyecek.