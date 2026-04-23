15 yaş altına sosyal medya yasağı yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik geniş kapsamlı düzenlemeler yasalaştı.

Düzenleme, 15 yaş altındaki çocukların sosyal ağlara katılımının engellenmesinden, platformlara yönelik ağır bant daraltma yaptırımlarına kadar pek çok maddeyi içeriyor.

Ayrı altyapı kurulacak

Kabul edilen düzenlemeyle birlikte, sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Ayrıca bu platformlar, ebeveyn kontrol araçlarını da kullanıma sunacak.

Kanun metninde yer alan ifadeye göre, "Sosyal ağ sağlayıcı 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak."

Bu kapsamda platformlar, 15 yaşını doldurmuş çocuklara yönelik "özelleştirilmiş ve ayrıştırılmış hizmetler sunmak için gerekli altyapıyı kurmakla" görevlendirildi.

Platformlar, hesap ayarlarının kontrol edilmesine, ücretli işlemlerin onaya bağlanmasına ve kullanım süresinin sınırlandırılmasına imkan tanıyan "açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları" sağlamak zorunda kalacak.

Bir saat içinde müdahale şartı

Düzenleme, özellikle yüksek erişimli platformlar için müdahale sürelerini kısıtlıyor. Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde" uygulayacak.

Yasaya göre platformlar, erişimi engellenen veya yayından çıkarılan içeriklerin kendi sitelerinde yeniden yayınlanmaması için de önlemler alacak. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda şirketler, küresel cirolarının yüzde 3’üne kadar varan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Reklam yasağı ve bant daraltma uygulanacak

Yasaya uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yaptırım süreci kademeli olarak ağırlaşıyor. İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara, Türkiye’deki vergi mükellefleri tarafından reklam verilmesi yasaklanacak. Bu yasak kapsamında yeni sözleşme kurulamayacak ve para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararından sonraki üç ay içinde de şartlar sağlanmazsa, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı yargı yoluna başvuracak.

Kanundaki ilgili hükme göre BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu kararın ardından 30 gün içinde yükümlülük hâlâ yerine getirilmezse, bant genişliği daraltma oranı yüzde 90’a kadar çıkarılabilecek.

Oyun platformlarına temsilci zorunluluğu

Düzenleme ile "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici" ve "oyun platformu" kavramları ilk kez yasal bir zemine oturtuldu. Türkiye’den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurtdışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye’de resmi bir temsilci bulundurmak ve bu temsilciyi BTK’ye bildirmek zorunda olacak. Oyun platformları, sundukları içerikleri yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirmekle yükümlü tutulurken, derecelendirilmeyen oyunlar ancak "en yüksek yaş kriterine göre" sunulabilecek.

Oyun platformları için de benzer bir yaptırım silsilesi öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası verilebilecek. Cezalara rağmen adım atmayan platformlar için internet trafiğinin önce yüzde 30, ardından yüzde 50 oranında daraltılması gündeme gelecek.

Düzenleme, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.