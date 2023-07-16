TBMM’nin tatil kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, TBMM’nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar yayımlandı.
Haber Merkezi
TBMM’nin tatil kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kararda, TBMM’nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.