Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis 1 Ekim’e kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar yayımlandı.

Haber Merkezi

TBMM’nin tatil kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, TBMM’nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

Haber

MTV'nin ikinci kez alınması kararı Meclis'ten böyle geçti: Çok sayıda vekil oylamaya katılmadı