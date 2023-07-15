MTV'nin ikinci kez alınması kararı Meclis'ten böyle geçti: Çok sayıda vekil oylamaya katılmadı

AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla MTV'nin bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen maddenin kabulü görüşmelerine çok sayıda milletvekili katılmadı.

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin "memura zam müjdesi" olarak duyurduğu "torba kanun" teklifinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

13 Temmuz Perşembe gecesi Meclis'ten geçen düzenlemenin görüşmelerine 200 vekil katılmazken, 120 vekilse ret oyu verdi. Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik, CHP'li 40 vekil görüşmelere katılmadı, 1 vekilse düzenlemeyi kabul etti.

Seçimlerde halkın yüzde 88'den fazlasının sandığa gittiğini hatırlatan Algedik, söz konusu düzenlemenin görüşmelerine katılmayan vekillerin oranını da paylaştı.

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MTV'nin ikinci kez alınmasını düzenleyen madde Meclis'te kabul edildi