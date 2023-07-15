MTV'nin ikinci kez alınması kararı Meclis'ten böyle geçti: Çok sayıda vekil oylamaya katılmadı

Ama sorun sadece bu da değil!



Seçimlerde peşimizde dolanan, mangalda kül bırakmayan vekiller konu bizim çıkarlar olunca mecliste yoklar!!



Halkın %88'den fazlası 14 Mayıs'da sandığa gitmiş!



Seçilen vekillerin ne kadarı oylamaya katılmış?



Seçmenini sallamayan partiler listesi; pic.twitter.com/bLfR48yqFJ