Resmi Gazete’de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi için kapatma kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında gece yarısı kapatma kararı alındı. Eğitim hayatına ve akademiye vurulan bu son darbe, 22 Mayıs 2026 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gece yarısı kararnamesiyle üniversiteye vurulan kilit

Cumhurbaşkanı kararına göre, kurucu vakfına daha önce kayyım atanan üniversitenin faaliyet izni tamamen kaldırıldı. İlgili kapatma işlemi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gerekçe gösterilerek uygulandı.

Faaliyet izninin kaldırılması kararının ardından, üniversitede eğitim gören binlerce öğrenci, yaratılan bu mağduriyetin gölgesinde eğitimlerine garantör devlet kurumu olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde devam edecekler.

Ne olmuştu?

Eylül 2025'te İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Can Holding'e yönelik bir operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla, aralarında İstanbul Bilgi Üniversitesini yöneten kurumların da bulunduğu holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yani TMSF tarafından el konuldu ve kayyım ataması yapıldı.

Bu sürecin doğrudan bir yansıması olarak, üniversitenin kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfını yönetmek üzere YÖK Denetleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek'ten oluşan bir kayyım heyeti görevlendirildi.

O dönemde üniversitenin kendi mütevelli heyetinin görevine son verilmişti ve yönetimi tamamen bu heyet devralmıştı.

