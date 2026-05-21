20'nci yıldönümümüzde katkıcı ve dostlarından soL'a mesajlar

Bugün soL’un internet gazeteciliği yaşamının yirminci yıldönümü.

1998 yılında dergi olarak yayın hayatına başlayan soL, 22 Mayıs 2006’da internet gazetesi olarak çıkmaya başladı.

Aradan geçen 20 yılda çok kazanım elde ettik, çok deneyim biriktirdik, çok okur kazandık. Türkiye medyasında özgün, etkili ve sarsılmaz bir konuma ulaştık.

Yirminci yılımızda, yeni bir atılıma hazırlanıyoruz. Planlarımızı bir başka yazıda anlattık.

Yıldönümümüz vesilesiyle soL’un yazar, katkıcı ve dostlarından gelen mesajları paylaşıyoruz.

Ahmet Abi, İzmir Alsancak'ta kaçak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in babası

Benim için soL Haber ülke gündeminin tüm haberlerini en doğru, en gerçekçi ve en hızlı şekilde okurlarına ulaştıran haber kanalı olması ve 20 yıllık yayın hayatında tutarlı bir çizgide ilerleyerek doğru ve gerçek haber yapma yayın politikasından hiç ödün vermemesi ile haber portalları içinde zirvede yer almaktadır. Emek veren arkadaşların 12 Temmuz 2024 tarihinde yaşadığımız elektrik faciası sonucu desteklerini yürekten hissettim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim.

Ahmet Büke, Yazar

soL’a, dostlara, arkadaşlara nice selamlar. Toplumcu, halkçı, cumhuriyetçi ve sınıftan yana mücadelenin yolunda yirminci yıla ermenin kıvancı için sizlere müteşekkiriz.

Alay Hamzaçebi, Büro-İş Sendikası Genel Başkanı

soL Haber, Cumhuriyet'ten, emekten, tam bağımsızlıktan ödün vermeyen, halkın haber alma hakkını savunan, toplumu bilinçlendiren, haksızlığa uğrayanların, mağdurun ve emekçinin sesi olan, kaliteli içerik üreterek fark yaratan ve her geçen gün okur ve takipçi sayısını artıran başarılı bir haber ve yayın kuruluşu olarak dikkat çekmektedir. Özellikle günümüz Türkiyesinde son yıllarda Anayasa’nın ve hukukun hiçe sayıldığı, kişilerin can ve mal güvenliğinin olmadığı, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda soL Haber’in bu duruşu ve misyonu çok kıymetlidir. Nice 20’li yıllar ve başarılar diliyorum.

Ali Rıza Aydın, Hukukçu, Yazar

20. yılını yaşayan soL’la ilk köşe yazısı buluşmamın tarihi arşivimizde 2 Şubat 2012. On dört yıllık yazı, görüş, haber, söyleşi birlikteliğim hem okuyucu olarak hem de araştırmalarımda yararlanma yoluyla çalışma yaşamıma kadar gidiyor. Gelenek dergilerinde bulduğum bilimsel, ideolojik ve siyasal tadı güçlendiren bir bilgi, kültür, haber, görüş ve analiz merkezim soL.

İlk yazımda, 36 yıllık kamu görevimin ağırlıklı alanını taşıyan Anayasa Mahkemesi raportörlüğünden gelen bir saptamayla “Yaşama anayasa ile bakmamak” konusunu işlemişim. Her ne kadar sınıfsal yorum yöntemlerini kullandığım bir Anayasa bakışım olsa da çalışma yaşamımdan, kamu görevlerimde bilimsel ve hukuksal dille aktardıklarımdan siyasal ve ideolojik aktarıma, toplumsal gerçeklere soL’la geçmişim. İşte soL’u 20 yıla taşıyan, taşırken de her seferinde sınıfsal analiz gücünü, işçi sınıfının ve emekçilerin sesini, sosyalizmin öğreti ve pratiğini bütünsel olarak geliştirip güçlendiren bu içerik ve öz.

Burjuvazinin kendince kurduğu ve yönlendirdiği basın, yayın, iletişim araçları yanılsamalarıyla birlikte sömürücü düzeni kanıksatmaya ve meşrulaştırmaya yöneliyor. Bu üst yapı uzlaşmacılığı, duyarsızlığı yaygınlaştırıyor. Siyaset, ideoloji, devlet, hukuk, cumhuriyet, bilimsellik, aydınlanma aynı yanılsamalarla içerikleri boşaltılıp çürümeye itilmiş durumda. Eleştirel bakışlarla yetinmek ve de eleştiri konularının düzeltilmesini yaratıcılarından beklemek yanılsamalardan ve çürümelerden kurtulup ayağa kalkmaya yetmiyor.

Farklı analize gereksinmemiz var. Bu analizin temelinde sınıfsallık var. soL hem halka yalan söylemeden bu analizlerin yapıldığı hem de sınıfsız ve sömürüsüz toplum için çözüm yollarının gösterildiği bütünleşmiş bir ortaklaşa beyin merkezi. Okurlarımızın ilgi ve desteğine sağlık, tüm soL emekçilerinin emeklerine ve yüreklerine sağlık. Daha çok okurla buluşacağız, gelecek güneşli günler soL’la daha da yakınlaşacak.

Atilla Özsever, Gazeteci

Öncelikle soL’un 20’nci yılını kutluyorum. 20 yıl, medya dünyasının bugünkü koşullarında azımsanmayacak bir süre. soL’un yeni atılımlarıyla birlikte sitedeki haber, yazı ve görsel unsurlar, çok daha dikkat çekici ve okunur oldu. Bu çeşitlilik, soL’a olan ilgiyi de arttırdı.

Bir haber portalı olarak ideolojik duruşunu temel alan yayın politikası, basının ana görevleri arasında yer alan eleştirel bakışı, düzeyli bir şekilde sergilediği gibi ufuk açıcı bir özelliğe de büründü.

Değerli köşe yazarlarının olayların arkaplanına dönük analitik ve sentezci yaklaşımlarının da okurlar açısından gayet ilgi çekici ve öğretici olduğu kanısındayım. İşçi sınıfının sorunlarına değinen ve bu bağlamda insana dokunan haber ve yazıların çoğalması, soL’un izlenme oranlarını da artırıyor. Önümüzdeki yıllarda da başarılarının devamını diliyorum…

Aykurt Nuhoğlu, eski Kadıköy Belediye Başkanı

Türkiye’de medyanın giderek tek seslileştiği, farklı düşüncelerin kendine yer bulmakta zorlandığı bir dönemde soL Haber’in 20 yıldır varlığını sürdürmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Çünkü basın yalnızca haber aktarmak değil, aynı zamanda toplumu aydınlatmak, düşündürmek ve farklı seslerin duyulmasına alan açmaktır.

Bugün özgür, güçlü ve toplum yararını önceleyen bir basının eksikliğini hep birlikte hissediyoruz.

Türkiye’de gazeteciliğin giderek ağırlaşan koşullar altında yapılmaya çalışıldığı da bir gerçek. Haber peşinde koşan, araştıran, soru soran gazetecilerin gözaltılarla, davalarla ve tutuklamalarla karşı karşıya kalması yalnızca gazetecilerin değil, toplumun da sorunudur. Gazeteciler susturulduğunda aslında toplumun haber alma hakkı daralır…

Böylesine zor koşullarda soL Haber’in bu sorumluluğu kararlılıkla sürdürmesini değerli buluyorum. Bu emeği veren herkese teşekkür ediyor, 20. yıllarını içtenlikle kutluyorum. Gelecekte daha güçlü, daha etkili ve daha geniş kitlelere ulaşacaklarına inanıyorum.

Aziz Konukman, Akademisyen

Yerleşik haber sitelerinde göremediğimiz haberler soL’u ayrı bir yere koyuyor. Emekten yana bu haberler soL’u diğerlerinden ayrıştırıyor. Bu duruşun büyümesi dileğiyle…

Bahadır Sarıyaprak, madenlere karşı mücadele veren Tokatlı köylü

soL Haber benim gözümde yalnızca bir haber sitesi değil, halkın sesi olmayı başarabilen ender yayın kuruluşlarından biridir. Benim düşünceme göre soL Haber, her zaman köylünün yanında, haksızlığın karşısında bir duruş sergiliyor. Nerede aksayan bir adaletsizlik varsa onu gündeme taşıyarak, sesi duyulmayan insanların sesi oluyor. Özellikle çevre mücadelelerinde, doğa talanına karşı verilen direnişlerde ve vahşi madencilik faaliyetleriyle yok edilmek istenen doğanın uğrayacağı zararları halkın diliyle topluma aktarması çok kıymetli bir duruştur. Aynı zamanda işçi-patron ilişkilerinde mağdur edilen, emeğinin karşılığını alamayan ve zor durumda bırakılan işçilerin haklarını gündeme taşıması da önemli bir toplumsal görevdir. İşçi alacakları, emek sömürüsü ve çalışma hayatındaki adaletsizlikler konusunda toplumun dikkatini çeken yayınlar yapması, birçok insanın kendisini yalnız hissetmemesini sağlıyor. Ülkedeki liyakatsizlikleri, kamu zararlarını ve toplumun kanayan yaralarını cesurca dile getirmesi de bence önemli bir sorumluluk örneğidir. Bu nedenle soL Haber’in, halkın ve haklının yanında duran; insanlarda güven duygusunu koruyan, güvenilir ve inanılır bir yayın kurumu olduğunu düşünüyorum.

Berkay Kemal Önoğlu, Yazar

Her zaman emekten ve aydınlanmadan yana saf tutan soL'un 20. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Bu 20 yıl, gazeteciliğin patronun iki dudağı arasına sıkıştırılmak istendiği, gerçeğin eğilip büküldüğü bu düzende, bağımsızlığın ancak sermayeden bağımsızlaşarak, sırtını halka yaslamakla ve örgütlü mücadeleyle mümkün olduğunu da kanıtlıyor.

soL'a emek verenler ve soL okurlarının ortak iradesiyle örülen bu onurlu yürüyüşün, sosyalizm mücadelesine yapılan bu eşsiz katkının süreceğine olan inancımız tam.

İyi ki varsın soL! Nice senelere!

Burak Gürbüz, Akademisyen

Bana göre soL portal en başta kapitalizm ve emperyalizm ile sorunları olan muhalif sol kesimlerin okuduğu ve referans verdigi geniş bir haber sitesidir. İkinci olarak soL, Türkiye'de siyasetten ekonomiye her konuyu çarpıtan ve gerçekleri emekçi halktan saklayan yandaş medyanın tersine emekten, emekçiden yana doğruları halkına söyleyen bir haber sitesidir. Son olarak da sevdası sosyalizm olan emekçi gençlerin ve ihtiyar delikanlıların buluşup fikirlerini paylaştığı, barıştan yana, geniş bir bilgi platformdur.

Cuma Erçe, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı

Sermayenin çıkarlarını değil, emekçilerin alın terini; sarayın ve egemenlerin şatafatını değil, ötekilerin ve yok sayılanların sesini; manipülasyonu ve yalanı değil, gerçeğin peşini bırakmayan 20 yıllık onurlu bir yürüyüş...

Medya ablukasının, sansürün ve tek tipleştirmenin en yoğun yaşandığı süreçte laikliği, kamuculuğu ve aydınlanmayı savunan soL Haber, 20 yılı geride bırakırken umudun ve direncin sesi olmaya devam ediyor.

Yeni yaşınızda da kaleminizi eğip bükmeden, sömürüsüz bir dünya ve eşit yurttaşlık mücadelesine ışık tutmanız dileğiyle.

Nice 20 yıllara, yaşasın özgür ve ilkeli basın!

Emeğiniz var olsun...

Deniz Ezer, TÖB-SEN Genel Başkanı

Bir kutup yıldızı misali karanlıkta halkımızın yolunu aydınlatan, hakikatin ve halkın sesi olmayı sürdüren soL Haber’in 20’nci yılını selamlıyoruz.

Emekten yana duruşuyla, sosyalizmin eşitlik ve dayanışma idealini büyüten çizgisiyle; onuru, adaleti ve gerçeği savunmaktan vazgeçmeyen tüm emekçilerin sesi olmaya devam ediyor.

Baskının, sömürünün ve karanlığın karşısında; emeğin, özgürlüğün ve halkın safında duran yayın anlayışının nice yıllar sürmesini diliyoruz.

Kaleminizi sosyalizmden,halktan, vicdandan ve adaletten yana tutmaya devam edin. Nice yıllara…

Derya Uğur, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

“Halka yalan söylemek suçtur!” sözüyle yola çıkan soL Haber 20 yaşında.

Gerçeğin karartıldığı, emeğin değersizleştirildiği bir dönemde; sağlık emekçilerinin yanında olan, onların haklı mücadelesine sayfalarını açan, halktan ve emekten yana haberciliği büyüten soL Haber’in 20. yaşını kutluyorum.

Sağlık emekçilerinin insanca çalışma ve yaşam mücadelesini görünür kılan gazeteciliğe bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Nice yıllara soL Haber.

Doğukan Yıldız, İliç faciası mücadelecisi

soL Haber demek; işçinin, emekçinin, haksızlığa uğrayanın sesi olabilmek için hukuksuzluğun çığır açtığı bu dönemde korkusuzca haberin peşine düşen, haberleri tarafsızca sadece haklı haksız olarak ayırarak kamuoyuyla paylaşan mükemmel ve cesur bir yayın organı demektir. İliç katliamında da bizleri hiç yalnız bırakmadığınız ve ulaşılabilir olduğunuz için bir kez daha teşekkür ederim.

Döne Kaya, Adalet Peşinde Aileler Platformu

Türkiye’de gerçek habere ulaşmanın her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde soL Haber’in 20 yıldır sürdürdüğü yayıncılığı çok kıymetli buluyorum. Özellikle deprem davalarındaki dikkatli takipleri ve adalet arayan ailelerin sesini görünür kılmaları benim için çok değerli. Gazetecilerin baskı altında olduğu bir ortamda geri adım atmadan gazeteciliği sürdürmeleri de ayrıca önemli. Nice yıllara.

Efza Evrengil, Araştırmacı, Yazar

Malavi, Tanzanya, Pakistan, Brezilya, Denizli ve Adıyaman tütün köylüsünün alın teri tütünün, tarladan meta-sigara halinde market rafına, tütün şirketi laboratuvarından hastalık ve ölüme, serbestleştirme politikasından dev cirolara uzanan üstü yalan ve çarpıtmalarla örtülü süreçlerine ışık tutan memleketimizdeki tek haber kaynağı soL Haber. Müteşekkirim! Sermaye düzenindeki gelişmeleri sektör temelli ele alan haber ve incelemeleri daha da artıralım, mücadele hattını güçlendirelim!

Engin Solakoğlu, emekli diplomat, yazar

Yaşlanmanın en önemli emarelerinden biri geçen yıllara inanamamak sanırım. Ben de soL Haber’in kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiğine inanmakta güçlük çektim. Yeni palazlanmakta olan internet haberciliği dünyasında söylemek istediklerimizi söyleyen, yeni dürüst bir ses olarak ortaya çıkışı daha dün gibi. Benim için yakıcı bir ihtiyacı karşılayan kaynak. Halka yalan söylemek suçtur diyen bir haklı bir çığlık.

2021’den beri düzenli olarak yazmaktan büyük kıvanç ve onur duyduğum soL Haber yirmi yıldır emeğin ve emekçinin, insanca bir düzen özleminin sancağını taşıyor.

Belki alıştık ve kanıksadık ama soL Haber’e sahip çıkmaktan hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Abone olarak, okuyarak ve yaygınlaştırarak büyük insanlığın kavgasına katkıda bulunalım.

Ülkemiz için ve dünya için.

Erendiz Atasü, Yazar

soL Haber, gerçeğin çeşit çeşit yöntemlerle perdelendiği bir ortamda, okurun çıkar hesaplarıyla çarpıtılmamış habere ulaşabileceği güvenilir bir kaynak.

Erhan Nalçacı, Yazar

Son 12 yılda haftada bir köşe yazısı yazma şansı bulduğum soL’un 20. yılını kutluyorum. Kendimi içinde saydığım soL’u burada mutlak olarak övmek yerine gerçeğin en doğru şekilde halka yansıtılması konusunda düzen medyasıyla karşılaştırmak daha doğru olacak.

Öncelikle soL’un bir patronu yoktur. Oysa medyanın büyük çoğunluğu bir holdinge aittir ve yayın organı özel anlamda o holdingin çıkarlarını yansıtmasının dışında genel olarak sermaye sınıfının güncel ve uzun erimli çıkarları için çıkartılmaktadır. Yani amaç habercilik bile değildir, nüfusun çoğunluğunu oluşturan emekçi halkın gözünde bir yanılsama oluşturmayı amaçlar: “Düzen sanıldığı kadar kötü değildir, her şeye rağmen kabul edilebilir, iktidarın bazı eleştirilecek yanları olabilir ama samimi ve iyi niyetlidir, Türkiye çağ atlamıştır, emperyalizm modası geçmiş bir şeydir, uluslararası diplomasi esastır, işverenler girişimcilikleri ile topluma karşı sorumlu öncülerdir vb.” Bu yalanlar bir girdap oluşturarak tüm haber ve yorumları bir yanılsama sarmalından geçirir.

soL’un bir patrona, bir holdinge ve düzene bağlı bulunmaması, bunun ötesinde kâr güden bir kurum olmaması yaşananları ve yaşanacakları en doğru şekilde emekçi halka iletmesi için büyük bir avantaj sunmuştur geçtiğimiz 20 yıl boyunca.

İkincisi, bir düzen medyası hegemonya savaşı veren çeşitli devletlerin ajanlarının yönlendirici yayın yapması için çok uygun bir vasattır. Güçlü devletler tarafından fonlananlar herkes tarafından bilinir ama göz yumulur. Örneğin büyük medya şirketlerine bağlı gazetelerde mutlaka en az bir NATO yazarına yer açılır.

soL’un bir avantajı da bu 20 yıl içinde böyle bir yazara, muhabire sahip olmamasıdır. Emekçi sınıfların yurtseverliği ve sınıfsal olarak taraf tutuş her noktasına nüfuz etmiş ve böyle bir dış fonlamaya izin vermemiştir.

Ayrıca soL çoğunlukla kendi yazarlarını kendi yetiştiren bir okul olmuştur. Bu sürecin kendisi çok sayıda genç ve yetenekli gencin amatör bir anlayışla ama sürekli gelişen bütün yeteneklerini solda cisimleştirmiştir.

Nice yıllara.

Fatih Ergin, Gazeteci

Yirminci yılını kutlayan soL Haber, Türkiye’de emek, aydınlanma, laiklik ve bağımsızlık fikrini yıllardır kararlılıkla savunan, çok önemli bir yayın organı oldu. Özellikle gündemin çok çabuk değiştiği ve bilinçli biçimde yüzeyselleştirildiği, gericiliğin ve piyasacılığın toplumun her alanına nüfuz etmeye çalıştığı dönemlerde, olaylara sınıfsal bir bakışla yaklaşması ve ülke meselelerini arkaplanıyla ele alması büyük bir anlam taşıyor.

Bugün cumhuriyetin kazanımlarının yoğun saldırı altında olduğu, laikliğin aşındırılmaya çalışıldığı bir dönemde soL’un cumhuriyetçi ve aydınlanmacı hattı ısrarla savunması da ayrıca çok kıymetli. Cumhuriyeti nostaljik bir hatıra değil; eşitlik, kamuculuk, bağımsızlık ve yurttaşlık fikriyle birlikte geleceğe taşınması gereken bir mücadele başlığı olarak ele almasını önemli buluyorum.

soL Haber’in geride bıraktığı yirmi yıl boyunca yalnızca haber veren değil, aklı, bilimi ve emeği savunan çizgide düşünsel bir hat kuran bir yayın olarak özel bir yer edindiğine inanıyor ve nice yirmi yıllar diliyorum...

Fatih Yaşlı, Akademisyen

"Halka yalan söylenmez" diyerek çıkılan bir yolda, bu sözün gereğini yerine getirenlerin, soL emekçilerinin 20. yılı kutlu olsun, nice 20 yıllara...

Fatma Irmak, Ebrar Sitesi mücadelecisi

soL Haber, Türkiye’de yalnızca haber veren bir mecra değil; hafızayı canlı tutan, görünmeyeni görünür kılan ve kamusal sorumluluğu hatırlatan önemli yayın organlarından biri. Özellikle deprem sonrası birçok şeyin hızla unutulduğu, normalleştirildiği ve üzerinin örtülmeye çalışıldığı bir dönemde; kayıpları, adalet arayışını, emek mücadelesini ve insanların gerçek hikayelerini görünür kılma konusundaki ısrarı çok kıymetliydi.

Adalet arayışımızda yalnız olmadığımızı hissettiren, yolumuza ışık tutan ve bize güç veren kıymetli basın emekçileri olarak mücadelemize destek oldular. Yalnızca bizlere değil, Türkiye’de yaşanan her haksızlıkta, sesi duyulmayan herkes için oradaydılar. Bir duruşma salonunda, bir işçi direnişinde ya da artık kimsenin konuşmadığı bir konuda söz söylemeye devam etmek; yalnızca habercilik değil, aynı zamanda gerçeğe ve insana karşı bir sorumluluk taşıyor.

Bu yüzden soL Haber’i yalnızca haber üreten bir mecra olarak değil, bu ülkede hakikatin kaydını tutan alanlardan biri olarak görüyorum. 20 yıldır hakikatin peşini bırakmayan tüm emekçilere teşekkür ederim. Nice yıllara.

Fide Lale Durak, Ressam, Yazar

soL, hem doğru habercilik hem de emekten yana dünyanın yorumlanmasında muazzam bir boşluğu dolduruyor; umut arayanlar, kavgada tarafını bulmaya çalışanlar, ideolojik olarak aklı karışanlar soL'a baktığında umutlanıyor, örgütleniyor ve aydınlanıyor.



Gerçeğe ulaşmamızın biricik kaynağı olarak soL Haber iyi ki var. Nice 20 yıllara...

Gülistan Vurğun, Elsa Tekstil işçisi

Elsa ve Simo Tekstil'de mücadele ederken yanımızdaydınız. Mücadelemizi halkla buluşturdunuz, direnişimizi soL Haber'den bu süreçte takip ettik. En sonunda Elsa'da kazandık, hakkımızı aldık. 20. yılınızı çok tebrik ediyoruz, biz de sizin yanınızdayız.

Haluk İşler, Akademisyen

İlerici, dürüst, ilkeli ve cesur yayıncılığından ödün vermeden yayın hayatını sürdüren soL Haber'in 20. yılını kutluyor, daha nice 20 yıllar diliyorum.

Hasip Akgül, Yazar

Dünya ve Türkiye gidebileceği en sağ noktaya giderken haberciler gerçeklerin üzerini örtmeyi, çarpıtmayı ve yönlendirmeyi metodik olarak uyguladılar. soL Haber, sansürsüz haber ve yorumlarıyla gözümüzün bozulan merceğinin yerini yıllardır başarıyla tutuyor. soL Haber hem gözümüzün nuru hem de gözümüzün merceğidir.

Hatice Eroğlu Akdoğan, Yazar

soL'un 20. yıldönümünü içtenlikle selamlıyorum. soL, dijital platformda yayın yapan yüzlerce haber sitesi içinde ilk aklıma gelen birkaçından biridir. Bir kere 20 yaşına erişmiş olması emek hareketi ve sosyalizm mücadelesindeki yerinin disiplinli ve kararlı olduğunu gösterir. soL haberlerinde, köşe yazılarında özenli ve seçicidir. Baştan sona içerikler aynı zamanda sınıf kavgasına paralellik de taşır. Bilinçli ve entelektüel bir okur kitlesinin olduğunu düşünmek bana güven veriyor. Yeri geldiğinde soL'a yazarken dikkatli ve özenli olduğum gibi soL'un titizliğinden ötürü buradan yararlanırken de doğrusu içim daha rahat... Ve soL, habercilik ve iletişim alanında gittikçe etkili.

Tebrikler! Nice yıllara.

Hizam Hasırcı, Defne Halk Temsilcileri Meclisi

Hatay'da 6 Şubat'tan sonra yaşadıklarımız bize onca şeyin içinde yalnız olduğumuzu hissettirdi. Depremin ilk gününde yaşadığımız çaresizlik ve yalnızlıktan bugünlere geldik. Hâlâ yalnız bir halk var burada. Bu süre zarfında yalnızlığımızı paylaşan, sesimizi duyuran bir pencere oldu soL. Bazen acımızı bazen neşemizi ama her zaman iyi günlere olan inancımızı ve umudumuzu duyurdu. soL varsa burada yaşayan halkın gözü, kulağı, sesi de var. İyi ki var, kutlu olsun.

İbrahim Kudiş, Bingöl Kiğı Peri Vadisi Çevre Platformu Sözcüsü

Merhaba dostlar, merhaba soL Haber. 22 Mayıs 20'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 25 yıllık AKP hükümeti tarafından gün gün koşar adımlarla karanlığa sürüklendiğimiz ülkemizde, sol bir yayın, emeğin, emekçinin sesi olan soL Haber bizler için bir nefestir, bir penceredir. Nice 20 yıllara, şan olsun.

İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Meclisi

Emekten yana habercilikteki ısrarı ve işçi sınıfının sesini görünür kılan yayın çizgisiyle soL Haber’in 20. yılını İSİG Meclisi olarak kutlarız. İş cinayetlerini ve emekçilerin yaşadığı hak gasplarını kamuoyunun gündemine taşıyan tüm soL Haber emekçilerinin emeğine sağlık.

Kadem ÖZBAY, Eğitim-İş Genel Başkanı

Türkiye’de yıllardır gerçeklerin ve gerçeği dile getirenlerin susturulmaya çalışıldığı, medyanın büyük oranda iktidarın propaganda aygıtı haline geldiği bir dönemde; soL Haber 20 yıldır emeğin, emekçinin, bilimin ve aydınlanmanın sesi olmuştur.

soL Haber; eğitim sisteminin piyasacı ve gerici zihniyetle kuşatılmasına karşı eğitim emekçilerin verdiği hak arama mücadelesini sayfalarına taşıyarak okullardan üniversitelere eğitimin her kademesindeki haksızlıkları görünür kılmıştır. Her türlü baskı ve sansür iklimine rağmen laik, bilimsel ve kamusal eğitim mücadelemizin en güçlü destekçilerinden biri olmuştur.

Sadece eğitim alanında değil, memleketin dört bir yanındaki direnişlerde, hak arama mücadelelerinde emekten ve aydınlanmadan yana saf alan soL Haber’e, 20 yıldır sürdürdüğü onurlu yayıncılık anlayışı için teşekkür ediyor, tüm soL Haber emekçilerini selamlıyorum.

Eğitim-İş olarak özgür basın ve özgür toplum mücadelesinin yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Kaya Güvenç, Serpil Güvenç

soL Haber, çıkış amacında belirtildiği gibi, halka yalan söylemenin suç olduğunu 20 yıldır her gün yineliyor. Sadece yinelemekle de kalmıyor; bu suçu işleyenleri ve suçun kaynağı kapitalist düzenin tüm kötülüklerini teşhir ederken çözüme de işaret ediyor. Çözüm, sınıfsız, sömürüsüz bir toplumun önünü açacak olan emeğin iktidarıdır. Karınca kararınca katkıda bulunmaya çalıştığımız bu çabanın sürdürülmesinin önemi bizce bu amaç ve çözümde yatmaktadır. Nice yıllara diyor, emeği geçen herkesi kutluyoruz.

Kıvanç El, ÇGD Genel Başkanı

soL Haber Portalı, istisnasız her gün takip ettiğim, haberlerini, analizlerini büyük keyifle okuduğum bir haber portalı. Yıllar önce soL Gazetesi, soL Dergisi’nden devralınan miras bugün haber portalı olarak halkın haber alma hakkı için mücadele veriyor. Türkiye’de gazetecilik iki tip alanda yapılıyor. Birincisi mayınlı arazide haber peşinde koşanlar diğeri de tertemiz yemyeşil alanda haber peşinde koşanlar. Elbette her ikisi de önemli her ikisi de haber alma hakkına yönelik bir katkı. Ancak mayınlı arazide koşanların kıymeti daha sonra anlaşılıyor. Ve bu mayınlı arazi koşusuna hepimiz dayanışma göstermek zorundayız. soL Haber de işte tam bu mayınlı arazide koşarak gerçeğin peşinde koşanların çalıştığı bir emek bürosu. Ülkenin şartları zor gazeteciliğin daha da zor. Bu nedenle sansür ve oto sansürle de mücadele eden, kamu çıkarı için gazetecilik yapan soL Haber’in yayınlarına, haberlerine, emekçilerine destek olmak bir vatandaş sorumluluğudur.

Korkut Boratav, Akademisyen, Yazar

Bence soL, bir internet sitesi, gazete ve haber portalı olarak Türkiye solu içinde çok önemli ve özgün bir yerdedir. Birkaç vurgulama ile yetineceğim.

Bir kere "sol" kavramını insanlığın sınıfsız, sömürüsüz bir toplum için sürdürdüğü tarihsel mücadeleye içkin olduğunu ısrarla vurgulamıştır. Bu mücadelenin güncel hedefinin sosyalizm olduğunu, bu nedenle günümüzde ve yakın geçmişimizde sosyalizm mücahitlerinin kazanımlarını, başta büyük Sovyet Devrimi olmak üzere daima hatırlatmış, anmıştır. Bu tutum, soL'u ülkede zaman zaman öne çıkan "liberal" savrulmalardan en azından arındırmıştır.

Bu enternasyonalist çizgi soL'a milliyetçi sapmalara karşı güçlü bir direnme çizgisi getirmiş; emperyalizme karşı mücadelenin zorunlu, vazgeçilmez bir öğesi olan yurtseverliği sosyalizm ile birlikte sahiplenmesini sağlamıştır.

Bu devrimci sentezin önümüzdeki dönemlerde de zenginleşeceğini, başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere halkımızın özlem, istek ve güncel mücadelelerinde ışık tutacağını düşünüyorum.

Mesut Odman, Yazar

Değişik biçimlerdeki bir dergi olarak yayımlandığı sıradakileri de sayarsak çeyrek yüzyıllık bir yazarı olduğum soL’un o sloganını çok önemli buluyorum: “Halka yalan söylemek suçtur.”

Doğru buluyor ve soL’un her gün uluorta işlenen bu suça ortak olmamak konusundaki titizliğinin onun en belirgin özelliği olduğunu düşünüyorum. Ortak olmamak şu anlamdadır: Buradaki son yazımın başlığında belirmiştim, çok uzun zamandır bir yalanlar dünyasında yaşıyoruz ve ne yazık, sevgili ülkemiz de bu dünyanın içindedir. Egemenler zorbalığa güçleri yettiğinde onunla birlikte, ama her zaman her türlü yalanın üreticisi, çoğaltıcısı, yayıcısı olmaktan geri durmuyorlar. Böyle bir dünyada yalan söylememek yetmez. Aynı zamanda yalanları açığa çıkarmak, göstermek, onların sahipleri ile amaçlarını da ortaya koymak gerekir. soL bunları da yapıyor, üstelik gittikçe gelişen bir ustalıkla…

Hemen hemen hepsi benden genç, hatta çok genç o arkadaşlarımı kutluyorum. Onların git gide daha gelişkin bir yayını yaratmak için hiçbir güçlük karşısında duraksamayacaklarına inanıyorum.

Murat Oğraş, Fettah Tamince'nin oteli Rixos'ta stajda yaşamını yitiren 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası

soL Haber’in 20’nci yılını yürekten kutluyorum. 15 yıldır oğlum için sürdürdüğüm adalet mücadelesinde her zaman yanımda olan ve yalnız gerçekleri haber yapan soL Haber, iyi ki varsınız.

Musa Özuğurlu, Gazeteci

Haberin sadece doğru verileri içermesi yeterli değil. Hangi haberleri "gördüğünüz" ve nereden baktığınız daha önemli. soL Haber yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana bu ilkelerden şaşmadı… soL Haber halka karşı sorumluluk bilinci içinde topluma karşı görevini fazlası ile yerine getiriyor. Tebrikler ve teşekkürler. Nice yıllara!

Mustafa Büyüksipahi, Gazeteci

Aydınlanma, hak, emek ve eşitlik mücadelesinin en sarsılmaz kalelerinden biri olan soL Haber, bugün 20. yılını geride bırakıyor. Biz gazeteciler için de soL Haber'in taşıdığı anlam hayli büyük. Art arda açılan davalarla, engellemelerle, bitmek bilmeyen adliye mesaileriyle nasıl boğuşulduğunu ve kararlı emekçilerinin gerçeği haykırmak için nasıl ellerini taşın altına koyduklarını iyi biliyoruz.

Gerçeklerin halka ulaşması çoğu zaman ancak bu tavizsiz mücadele sayesinde mümkün oluyor. Varoluşu gereği keskin ve net çizgilerle toplumsal faydaya odaklanan soL Haber, birçoğumuz için de güvenilir bir teyit merkezi gibi. Çünkü orada kişisel çıkarların olmadığını, iktidar ve sermaye odaklarına hizmet edilmediğini biliyoruz.

Ve biliyoruz ki çıkarın olmadığı yerde, gerçek tüm gücüyle varlığını hissettirir. Para, güç ve iktidar baronlarının gizlemeye ya da çarpıtmaya çalıştığı, halkın bilmesi gereken her konuyu soL Haber'in kendi manifestosuna sadık kalarak gündeme getirmeye devam edeceğinden hiç şüphem yok.

Kararlılığından, cesaretinden ve hakikat inadından aldığın güçle; iyi ki varsın soL Haber ve iyi ki var olmaya devam edeceksin.

Mustafa Karadağ, Hukukçu

Gericiliğe, piyasacılığa, faşizme karşı direne direne bugünlere gelen, hak ve özgürlüklerin hep yanında olan, doğru haber alma kaynağı soL Haber'in 20. yaşını kutluyorum.

Mustafa Türkeş, Akademisyen

soL geçen yirmi yıl boyunca yalnızca içi boş polemikleri boşa çıkarmakla kalmamış; kapitalist sistemin sorunları çözmek yerine dönüştürerek yeniden ürettiğini ortaya koymuş, bu sisteme alternatifin mümkün olduğunu gösterecek önemli bir tartışma zemini açmış ve söz konusu tartışmalara öncülük etmiştir.

Müjde Tozbey, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Çocukların ve kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde her zaman yanımızda olan, bu mücadelenin sesi olan soL'a 20. yılında başarılar. soL her zaman bu ülkede habercilik yaparken bağımsız olması ve gerçeğin peşinden gitmesiyle ufuk açıcı işlere imza attı. "Tıklanma" kaygısından uzakta, gerçeğin izindeki yayın politikası sayesinde çocukların ve kadınların mücadelesinde umut oldu. Uzun yıllar köşe yazarı olarak katkıcısı, her zaman okuru olarak bir parçası hissettiğim soL'un nice yıllarını görmek ümidiyle. Yolunuz açık olsun.

Nahide Özkan, José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı

"Halka yalan söylemek suçtur" şiarıyla yola çıkan soL Haber, hakkında belki de en çok ve en sistematik yalan söylenen Küba hakkındaki yayıncılık politikasıyla yalnızca Türkiye'de değil, dünyada örnek gösterilecek bir pratiğe imza atıyor. Küba'yla ilgili tüm yayıncılığınızın yanında yalnızca "Küba Gerçeği" adlı bölüm bile portalın samimi mücadelesinin sağlam bir ifadesi bizim gözümüzde.

José Martí Küba Dostluk Derneği olarak, "Fidel"e Fidel, "abluka"ya abluka diyen bir yayın organının varlığından hem gurur duyuyor ve hem de sizlere içtenlikle teşekkür ediyoruz. Küba devrimine dönük uzun soluklu ve tutarlı tutumu sayesinde bugün soL, Küba hakkındaki derinlemesine ve çok yönlü haber ve analizleriyle muazzam zenginlikte bir arşiv niteliği taşıyor.

İşbirliği ve katkıları için tüm Küba dostları adına soL emekçilerini kutluyor ve teşekkürlerimizi yineliyoruz. Başarılarınızın devamı dileklerimizle…

Neval Oğan Balkız, Hukukçu, Akademisyen

soL Haber 20 yaşında! Hep yaşasın...

AKP iktidarı, hegemonik dil üzerinden, gerçekleri görme ve kavrama biçimlerini dönüştürmek, insanların düşünme, hissetme, anlama yetilerini, egemen olan tahakküm ilişkileri doğrultusunda geliştirmek amacı taşıyan, gerçekliğin “yapay” olarak “yeniden inşasından” ibaret bir “habercilik” ve yazın alanı oluşturdu. Bu alanı da, yapısal ve işlevsel olarak sınıfsal özelliğine uygun bir iktidar alanı olarak örgütledi!

soL Haber, iktidarın bu şekilde örgütlediği alanı ifşa eden, onu parçalayan, “gerçeğin üstündeki örtüyü” kaldıran büyük bir güç, bir düşünce ve tartışma, bir öğrenme alanı oldu.

“Halkın haber alma ve hakikati bilme hakkının”, “gerçeklik bilincimizin” sınıfsal temelini, gerçekliğin tüm bağlamlarıyla açıklanması, olması gerekenin kavramlaştırılması ve eylemselliği boyutunu kapsayan yaklaşımı ile soL Haber, çok yaşasın.

Nevzat Evrim Önal, Akademisyen, Yazar

soL'un ilk yirmi yılında dünyada çok şey değişti. Somut değişiklikler dışında, konu habercilik olduğunda kanımca en temel dönüşüm, "gerçek" denen şeyin ters yüz edilmesi ve "haber"in güvenilirliğini yitirmesiydi. Burada mesele tarafsızlığın yitimi değildi; habercilik her zaman taraflıdır ve öyle olması gerekir. Mesele, "gerçek"in belli bir lensten yansıtılan bir şey olmaktan çıkıp tasarlanan bir şeye dönüşmesiydi.

soL, sadece sömürüye, eşitsizliğe, gericiliğe, emperyalizme değil, aynı zamanda bu galiz yalancılığa da karşı durdu. soL'un ana fikri olan "Halka yalan söylemek suçtur" ömrümde duyduğum en güzel sloganlardan biriydi.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hep "bir yerlerinde" olduğum soL, bence her şeyden fazla bu özelliğiyle önemli, kıymetli ve takdir edilesi. soL asla yalan söylemedi.

soL iyi ki var, çünkü yalanlar dünyasında doğrulara çok ihtiyacımız var.

Nihat Behram, Şair

soL Haber halkın kalkanıdır, teçhizatı, silahı.

Onu kuşandığı oranda halk yalana, yağmaya,

zulme, ihanete karşı donanımlıdır.

Gerçek soL Haber'de yankılanır,

yalanın foyası soL Haber'de ortaya çıkar.

Zalimin pususunu bozan, mazlumun yolunu aydınlatan,

ufka, umuda halkın safından bakan soL Haber'dir.

Ondandır ki soL Haber'in 20. yaşı kutludur, durudur, onurludur.

Ömründe tek satır yalan bulamazlar, halkın sesi olmak budur.

soL Haber gerçeğin nefesidir, hayatın sesi.

Safında kenetlendikçe daha da güçlenecek.

Orhan Aydın, Tiyatrocu

20 yaşında bağımsız kalmak, inadına eşitliğin-özgürlüğün sesi-soluğu olmak, baskılara-yasaklara-sansüre direnmek, yalnızca doğrunun-gerçeğin yanında durmak, İşçinin-emekçinin-yoksulun-hakkı yenenin-doğanın-çocukların-hayvanların haklarını manşetlere taşımak, dünyaya bu güzelim ülkeden büyük bir umut penceresi açmaktır. Ne mutlu bize ki bu pencerenden bize taşan havayı birlikte soluyoruz. İyi ki varsın soL, iyi ki soL’a emek verip yeşerten emekçileri ve okurları var.

Osman Çutsay, Gazeteci, Yazar

Çok sağlam bir temel bu ve başka sözlerle de tanımlayabiliriz: soL, sıradan bir haber ve analiz sitesi değil, çok büyük bir inat oldu. Yaratıcı bir inat oldu. Eklemeye herhalde gerek yok: Özel sermayenin düşmanı ve emeğin yoldaşıdır. Türkiye'nin siyasi kaderine talip olduğu da herkesin malumu: “Tek yol sosyalizm!” diyenlerin kurduğu bir temel üzerindeyiz.

20 yıl sonra bu temelin üzerine yeni katlar çıkılması gerekiyor. Bir başka ifadeyle, daha yeni ve yaratıcı inatlar üretilmesi gerekiyor. Sosyalizmi hedefleyen böyle bir yeni başlangıç, bence, soL dışındaki platformların altından kalkabileceği bir şey değil. Sadece soL'un içerdiği entelektüel dinamizmin ve siyasi ataklığın başarabileceği bir girişim.

Neden mi?

Türkiye'deki devrimci bakış ve analiz gücünün yaratıcı bir temelini kurabildiği için... Sürekliliği ihmal etmediği için... Ortodoks bir tutum çerçevesinde hareket ettiği söylenmesine rağmen, onun çok ötesini arayabilen bir kendine güvenin temsilcisi olduğu için... Türkiye'de sosyalist bir toplumsal dönüşümden söz ediyoruz.

Kapitalist Türkiye'nin değiştirilmek, “parçalanarak çoğaltılmak” istenen adresine marksist bir iradeyle karşı çıkmakta, onu mutlaka aşmakta kararlı ve -asıl önemlisi- buna muktedir bir entelektüel donanımdır 20 yaşındaki soL.

Sosyalist bir iktidar için çalışan, sosyalist toplum dışında Türkiye'nin adresini de varlığını da koruyamayacağını bilenlerin oluşturduğu bir yerdeyiz.

Özellikleri mi?

İki kısa parça olarak özetleyebiliriz.

Birincisi, dünyadaki devrimler ve reel sosyalizm bir bütün olarak sahip çıkılması gereken kazanımlarımızdır. Büyük bir zenginliktirler ve son tahlilde, yıkılmış bile olsalar, sosyalist ülkeler insanlık için büyük bir başarıydılar. soL, böyle bakıyor. Her devrimde küçük veya büyük çapaklar, hatta çok vahim hatalar görmeyi “eleştirellik” sanan, bu çapakları öne çıkararak siyaset yaptıklarına inanan “liberal virüs vurgunu yemiş” mahfiller ile soL arasındaki büyük fark budur. Kurulmuş sosyalizm deneyimlerini tahsil etmek, galiba soL'un temel bir ilkesidir. Böyle bakınca, sadece milliyetçi-dinci gericiliğin değil, onun ötesinde, bu arkaik safraları yenileyen liberal gericiliğin de en yetkin hasmıdır. Ortodoksi burada, diyelim.

Ancak, ikincisi, Türkiye ile ilgili doğru bilgi ve yaratıcı/geliştirici devrimci analizleri, geçmiş devrimlere sahip çıkarak onlara nasıl katkıda bulunabileceğini arayan bir platformdur soL. Yaratıcılık da burada. Gerçekten de artık ortodoksluğundan çok yaratıcılığının öne çıktığını düşündüğüm son derece kavi bir altyapı üzerindeyiz.

Bu büyük “ortodoks yaratıcılığın” veya “yaratıcı ortodoksluğun” yeni sıçramaların eşiğinde olduğunu ilan etmesi, güvenimizi büyütüyor.

Türkiye'nin sosyalist bir iktidar dışında varlığını sürdürmesi mümkün değil. Bu, kesin.

Biz soL'u, bu kesinliği taşıyabilecek direncin en donanımlı temsilcisi olarak selamlıyoruz.

Yeni adımlarını bekliyoruz.

Ya soL Türkiye, ya yok Türkiye! Gerçekten.

Ozan Çoban, Müzisyen

soL haber’in 20. yaşını selamlıyorum. 20 yıldır işçi sınıfının her kavgasına ses oluyor, 20 yıldır halkın yanında, gerçeklerin izinde aydınlatıyor bizleri soL haber. Baskının gün be gün katmerlendiği, patronların gemi azıya aldığı, emperyalistlerin hukuk tanımazlıkta çığır açtığı günlerde soL haber her daim bir direnç noktası, bir temiz hava alma alanı. Bundan dolayıdır ki son dönemde yoğun bir kuşatma altında soL Haber.. Sesimize ses olana sahip çıkmak, korumak ve kollamak boynumuzun borcudur. soL Haber’e yönelen ve giderek dozu yükselen baskı ve saldırıları kınıyor ve bu saldırılara karşı güçlü bir dayanışmanın hepimiz için elzem olduğuna inanıyorum. Çoğalmak, çoğaltmak zorundayız. Nice 20 yaşlara…

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Hukukçu

soL Haber demek, gerçekler, sadece gerçekler demek.

soL Haber, halkın haber alma hakkı için, halka gerçekleri aktaran yayın organı demek.

soL Haber demek, gerçeklere erişmek için, karşılaşacağı engel ne olursa olsun her şeyi sorgulamak demek.

soL Haber, basın özgürlüğünün her türlü baskı altında olduğu bu 20 yılda çizgisinden ödün vermedi.

soL Haber’i ve bu noktaya taşıyan emekçilerini kutluyorum.

Önder Algedik, Araştırmacı

Bilginin ve haberin çeşitlenip çoğalması gerekirken tam tersine tekilleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bizim bugün daha çok habere, daha çok polemiğe ve eleştiriye ihtiyacımız var. soL Haber "egemen siyasetin" görmek istemediği meseleleri haber yaparak iyi bir iş yapıyor. Bu emeğin devamı, gelişmesi ve de diğer mecralarla çeşitlenmesi dileğiyle.

Övgün Ahmet Ercan, Akademisyen

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni toplumcu bir devlet yapısı olarak kurmuştur, uygulamaları da böyledir. O dönemde sosyalizm için kullanılan terim cumhuriyettir. Ölümünden sonra ne yazık ki sol görüş büyük bir darbe yemiştir. Demokrat Parti döneminde devletçiliğe karşı bir karşı devrim yapılmıştır. Ne yazık ki sol yeniden gerçek anlamda iktidar olamamıştır. Ecevit'in kısa geçiş denemeleri olmuştur ama tartışılır. Emperyalizme hizmet eden sağ görüş ülkeyi bugünlere getirmiştir. Şu anda da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sorgulanmaktadır. Muhalefette Atatürk'ün ülküsünü sürdüren bir parti kalmamıştır. Solun 1945'lerde çıkarılan Amerikan propagandasıyla halkın zihniyetinde “kötü” algılanması, önündeki en büyük sıkıntıdır. İşimiz çok zor, soL Haber bu anlamda büyük bir boşluğu dolduruyor.

Özgür Aydın, Akademisyen

Kuruluşundan bu yana temel şiarı "Halka yalan söylemek suçtur!" olan soL Haber’in, bu ilkesinden hiç ödün vermemesi, Türkiye’de halkın haber alma özgürlüğünün korunması anlamında çok kıymetli.

Totaliter veya yoğun otoriter eğilimli yönetimlerde "hakikat" dediğimiz şey, genellikle nesnel olarak kolaylıkla araştırılıp bulunan bir şey olmuyor; iktidarın çıkarlarına uygun olarak imal ediliyor ve sermayenin olanaklarıyla piyasaya sürülüyor. Böyle bir ortamda soL Haber çok önemli bir şey yaparak imal edilen "haberi" gerçek "habere" dönüştürüyor. soL Haber’in emekten yana bu duruşunu hiç bozmamasını umuyorum. Arkasında sermayenin olmadığı soL Haber, ancak halkın destekleriyle yalana karşı savaşını sürdürebilir. Halkın desteği, haber alma özgürlüğümüzün korunmasını sağlayacaktır.

Recep Yılmaz, Çayırhan Maden işçisi, Emeklilikte Adalet Derneği

Öncelikle soL Haber için nice 20 yıllara diyerek söze başlayayım. Emeğin ve emekçinin alın terinin sosyal medyada görünmeyen kısımlarını dile getiren soL Haber şeffaflık ve adaletli gazetecilik için çok önemli. Dile getirilmeyen ama dile getirilmesi gereken konuları bizlere ulaştıran haber kanallarına ihtiyaç duyulan bir ortamda, soL Haber ile görmemiz, duymamız gereken haberlerin tarafımıza iletilmesi bizleri memnun etmektedir. Yayın hayatında nice 20 yıllara diyerek başarılar diliyorum.

Sait Munzur, Çizer

"Halka yalan söylemek suçtur!" Ülkemizde her saniye, her dakika, her saat bu suçu işleyen irili ufaklı çok insan, kurum, kuruluş var. Ama ülkesini seven, emekten ve emekçiden yana özverili insanlar meydanın sanıldığı gibi boş olmadığını yaptıkları habercilikle, yazı ve yorumlarla her gün gösteriyorlar. Kutlarım 20. yaşını soL Haber. Terk etme sakın bu halk düşmanlarına meydanı. Ömrün uzun olsun.

Serap Süner, Hataylı depremzede, TOKİ mağduru

soL Haber doğru habere ulaşmamın tek adresi... Günümüzde her sabah dünyada ve Türkiye'de farklı gündemlerle uyanıyoruz ve gırla yayın mevcut. Ancak maalesef birçok yayın, doğru haber yapmak bir yana dursun, kirli, yandaş, çıkarcı haber çöplüğü ile dolu. İşte tam bu noktada soL Haber işimizi kolaylaştırıyor. Bugüne dek ne okuduğum bir haberinde ne de izlediğim haber bültenlerinde tek bir kez bile çizgisinden şaştığını görmedim. Teşekkürler soL Haber…

Sinem Kaya, Temel Conta işçisi

İşçinin, emekçinin ve direnenlerin sesini 20 yıldır büyüten soL Haber’in yıldönümünü Temel Conta işçileri olarak kutluyoruz.

528 günü aşan grevimiz boyunca emeğin mücadelesini görünür kılan, dayanışmayı büyüten soL Haber’e teşekkür ediyoruz. Nice mücadele dolu yıllara.

Soner Aydın, Giresun’da Alagöz Holding'in maden talanına karşı mücadele veren Çatalağaç Köyü Derneği üyesi

soL Haber’in yirmi yılı, Türkiye’de bağımsız, emekten yana ve kamucu bir habercilik çizgisinin ısrarla sürdürülebileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Haber dilinin piyasacı ve tek sesli hale geldiği bir dönemde, soL yalnızca bilgi aktaran değil; toplumsal eşitsizlikleri görünür kılan, aydınlanmayı ve laikliği savunan, memleketin geleceğine dair söz kuran bir mecra oldu. Yirmi yıl boyunca gösterdiği tutarlılık, bugün en az yayıncılık başarısı kadar kıymetlidir. Nice yıllara.

Şerafettin Halis, eski milletvekili, yazar

Kontrolsüz sosyal medya üzerinden bilgi kirliliğinin küresel bir sorun haline geldiği günümüzde arıtılmış, sağlam bilgiye her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç var. Bilgi kirliliğinden egemenlerin yararlandığını bilmek gerekir. Medya sektörünün tümüyle paraya ve güç yandaşlığına endekslendiği böyle bir dönemde soL Haber gibi gazete ve yayınların önemi daha da büyüyor. Bu önem, soL Haber benzeri özgür yayıncılığın yaşaması için bizleri dayanışmaya çağırıyor. soL Haber'in kafa ve kol emekçilerine başarılar dilerim.

Temel Ersoy, Emekli Asker, Güvenlik ve Savunma Politikaları Uzmanı

20'nci yaşına giren soL Haber’i ve emekçilerini kutluyor, nice yıllar diliyorum. Karanlık bir döneme giren ve halkın haber alma özgürlüğü elinden alınan Türkiye’de gerçekleri cesurca halka sunan ve derinlemesine analizlere aydınlatan soL Haber’in varlığı çok önemli. Yaşasın soL Haber ve onun emekçileri.

Volkan Katırcı, Çayırhan maden işçisi

soL Haber Türkiye'de gerçeğin doğrudan halka ulaşması, işçi sınıfının ve emekçilerin sözünün yayılması için büyük bir rol oynuyor.

Zeynel Lüle, Gazeteci

Bir yayıncı olarak soL Haber'in 20 yıldır reytinge değil anlama, tiraja değil teferruata yaslanan ısrarını takdirle izliyorum. Kalabalığın peşinden gitmeyip, konuşulmayanı “derdin” değil “doğrunun” peşinde koşarak gündeme taşıyan bu çaba, çağdaş basının çoktan unuttuğu bir erdemi hatırlatıyor. Ama soL Haber'i farklı kılan asıl şey, demokrasiyi bir sandık ayininden ibaret görmemesi; onu susturulmaya çalışılan her sesle yeniden kuran bir mücadele olarak kavramasıdır. Devrimci duyguyu nostaljiye değil, bugünün çarpıtmalarına karşı söze dökmesi de bu yüzdendir. O kavganın içinde, yirmi yıldır yalnızca haber değil, umut da üretti. Gazetecilikte, en çok tıklanan değil, en çok sorgulayan kazanır. Nice yirmi yıllara, hep dirençle, hep sadakatle.