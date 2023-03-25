Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, iki yeni banka kurulması ve bir bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.

Haber Merkezi

BDDK'nın iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

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