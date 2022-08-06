Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda büyükelçinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, birçok büyükelçinin görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre büyükelçilerin yeni görevleri şöyle:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRİK,

Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,

Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL, atanmıştır.

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERÇİN,

Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Irfan NEZIROĞLU,

Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, merkeze alınmış,

Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,

Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar ÇUBUKÇU,

Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail ÇOBANOĞLU,

Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,

Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, iklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL, atandı.

TCDD'ye yeni başkan atandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük atandı.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Ufuk Yalçın atandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde atama

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık atandı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Veli Atundağ atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Bal getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bankaoğlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) holdingleştirilerek özelleştirilmesi yeniden gündeme gelmişti.

Bazı bakanlıklarda görevden almalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ile Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Mazak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Özdağ görevden alınarak yerine Filiz Kayacı Boz atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Sabri Akdeniz Sarı görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliği'ne Özgür Ünver atandı.