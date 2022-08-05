Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi: Soçi zirvesi sonrası ortak bildiri

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de Rus Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Soçi'de düzenlenen zirve 4 saat sürdü.

Zirvenin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Tass Haber Ajansı, Erdoğan ve Putin'in ulaşım, tarım ve inşaat sektörlerinde işbirliğinin artırılmasında anlaştığını duyurdu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandır Novak ise Erdoğan ve Putin'in doğalgaz ödemelerinin kısmen Ruble ile yapılmasında anlaştığını açıkladı.

Ortak bildiri yayımlandı

Soçi'deki zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Ntv'nin haberine göre, Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin emniyetli taşınmasına yönelik İstanbul Mutabakatına varılmasında iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilerin rol oynadığının teyit edildiği bildiride öne çıkanlar şu şekilde: