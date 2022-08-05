Putin: Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye müteşekkir olmalı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Putin görüşme öncesinde yaptığı kısa açıklamada tahıl anlaşmasındaki rolü için Türkiye'ye teşekkür etti, Rusya'dan "kesintisiz gaz akışı" nedeniyle Avrupa'nın Erdoğan ve Türkiye'ye müteşekkir olması gerektiğini söyledi. Erdoğan ise "Bugün dünyanın gözü Soçi'de" ifadesini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeye bir rahatlama getirecektir. Akkuyu konusu bugün bir noktaya getirmemiz ve karara bağlamamız süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir." dedi. Erdoğan ayrıca, "Putin ile bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor. BM ve Türkiye sayesinde tahıl sevkiyatı başladı. Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı" dedi. Putin ayrıca Erdoğan'ın Soçi ziyareti öncesinde bir Rus hükümet delegasyonunun Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi ve "ülkeler arasındaki büyük projelerin hepsinin üstünde çalıştı" dedi.

Erdoğan ile Putin ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.