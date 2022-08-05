Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinde ana gündem Suriye

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak 'TUR' ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayarak uçağa geçen Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye gitti.

Kremlin'den açıklama: Ana gündem Suriye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada Erdoğan ile Putin'in görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye olacağını belirterek, "Türkiye'nin güvenlik nedenleriyle meşru endişeleri var" dedi.

Peskov, "Erdoğan ile Putin, Suriye konusunu görüşecek. Türkiye'nin güvenlik nedenleriyle meşru endişeleri var ki bunu dikkate alıyoruz. Ancak Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmaya yol açabilecek herhangi bir eyleme izin vermemek çok önemli" dedi.

Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki muhtemel bir operasyondan endişe duyup duymadığı sorusuna da yanıt veren Peskov, "Böyle bir operasyon Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atabilir" diye konuştu. Bir gazetecinin çok iyi derecede Türkçe bilen Peskov'a, Türk gazetecilere tercümanlık konusunda destek olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu görev için yetişen çok yetenekli bir nesil var. Bu nedenle bu göreve ihtiyaç duyulmuyor" şeklinde konuştu.

'Montrö iyi şekilde işliyor'

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili de konuşan Peskov, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz de dahil olmak üzere Karadeniz'deki ülkeler için yapı taşıdır. Burada konuşulacak bir şey yok. Sözleşme iyi şekilde işliyor" açıklamasında bulundu.