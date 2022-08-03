TCDD'nin satışı yeniden gündemde: 'Holdingleşme' modeli

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) holdingleştirilerek özelleştirilmesi yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD'de "işletmeyle ilgili yeni bir modele ihtiyaç duyulduğunu" açıkladı. "Bir dönem TCDD'nin taşıma kısmı ayrılmaya çalışıldı ama sonuç alınamadı. Altında çeşitli şirketlerin olacağı holdingleşme modeli planlandı. Biz şimdi benzer bir model üzerinde çalışıyoruz" diyen Karaismailoğlu'nun bu açıklamaları Özelleştirme İdaresi'nin 2016 yılında hazırladığı kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme planlarını akıllara getirdi.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre, planda TCDD'nin Taşımacılık AŞ aracılığı ile demiryolları hatlarının işletme hakkı devredilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi öngörülüyordu. Mayıs 2016'da Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan planda kısa, orta ve uzun vadeli özelleştirme kapsamına alınacak kamu kuruluşları yer alıyor. TCDD'ye ilişkin planda şu ifadelere yer veriliyor:

“6461 sayılı ‘Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi (TDUS) Hakkında Kanun' 24.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Demiryollarında serbestleşmenin önünü açan düzenleme kapsamında kurulacak TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin oluşumuna yönelik hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Taşımacılık A.Ş. kapsama alınarak demiryolları hatlarının ‘İşletme Hakkı Devri' yöntemi ile özelleştirilmesi sağlanabilir.”

"Demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları'nın yeniden yapılandırılması" kapsamında kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. 2017'de faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, kent içi banliyö trenleri, Marmaray, Başkentray TCDD Taşımacılık tarafından işletiliyor.

Şirketin özelleştirmesi daha önce gündeme gelmişit. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun son açıklamasıyla, 2016'da planlanan "işletme hakkı ile özelleştirme" yönteminin yine masada olduğu anlaşılıyor.