TCDD'den özel olarak davet ettiği şirkete 539 milyon TL'lik ihale

TCDD, Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi'nin 1. Etap ihalesinin 20 Haziran'da yapıldığı ortaya çıktı. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun esas usul olarak belirlediği rekabete imkan sağlayan açık usul yerine, 21b-Pazarlık usulüyle gerçekleştirildi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, deprem gibi olağanüstü durumlar için öngörülen pazarlık usulünün istisnalarından yararlanan TCDD, söz konusu işi ilana çıkarmadan özel olarak davet ettiği ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nas İnşaat ve Kibritçi İnşaat ortaklığına verdi.

Yaklaşık maliyeti 580 milyon 515 bin TL olarak belirlenen “Kayseri Boğazköprü Lojistik Merkezi Yapım İşi (1. Etap)", 539.1 milyon liraya ihale edildi. 19 Temmuz'da imzalanan sözleşmeye göre 1. etap 25 Mart 2024'te tamamlanacak.

Çok sayıda kamu ihalesi aldı

Nas İnşaat’ın daha önce aldığı projeler arasında Avcılar-Beylikdüzü metrobüs yolu, İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hal Binası, Başakşehir Sular Vadisi, Yenikapı Meydan Düzenlemesi 1. Etap Anroşman İnşaatı, Sabiha Gökçen Havalimanı Bakın Onarım Hangarları ve Mütemimleri Yapımı, Akdeniz Oyunları Stadyum Otoyol Bağlantısı, Kavşak, Üstgeçit ve Bağlantıları, Bursa İnegöl Halk Ekmek Fabrikası Kiptaş Çatalca Sosyal Konutları ve Sultangazi Kültür Merkezi inşaatı da yer alıyor.