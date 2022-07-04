'Resmi enflasyon' yüzde 78'i aşarken komşuda ve Avrupa'nın kalanında durum ne?

Haziran ayının kapanmasıyla birlikte dünya çapında yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon da hemen hemen netleşmeye başladı. TÜİK bugün Türkiye için tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yıllık bazda yüzde 78,62 olarak duyururken Enflasyon Araştırma Grubu'ysa (ENAG), Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 175,55 olarak açıkladı.

Eurostat'ın yeni yayınladığı istatistiklere göreyse, Avro Bölgesi'ndeki enflasyon, tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek, AB uyumlu TÜFE Mayıs ayındaki yüzde 10,5'ten Haziran ayında 12'ye yükseldi. Bu en kötümser beklenti olanyüzde 8,4'lük tahminin oldukça üstünde.

Yunanistan içinse Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) Haziran verilerini 7 Temmuz Cuma günü enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Ancak Yunanistan'da, Mayıs ayında yüzde 11,3'e ulaşan TÜFE'nin, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 13'e yakın olması bekleniyor. Yunanistan için TÜFE bu seviyelere en son 1993'te ulaşmıştı.

İtalya'daysa Ulusal İstatistik Kurumu'nun (Istat) açıklamasına göre TÜFE aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda yüzde 8 arttı. Bu İtalya'nın Ocak 1986'daki yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana deneyimlediği en yüksek enflasyon oldu.

Eurostat verilerine göre Haziran ayında Avro Bölgesi içerisinde en kötü enflasyon verilerine sahip dört ülke şöyle oldu:

Estonya → yüzde 22

→ yüzde 22 Litvanya → yüzde 20,5

→ yüzde 20,5 Letonya → yüzde 19

→ yüzde 19 Slovakya → yüzde 12,5

Eurostat'ın sektörel rakamları da en yüksek enerji enflasyonuna sahip ülkenin geçen ay yüzde 64,6'yla Belçika olduğunu göstermişti. Onu yüzde 60,6'la Yunanistan takip etmişti.