İtalya'da enflasyon 36 yılın rekorunu kırdı: Yıllık yüzde 8

İtalya'nın ulusal istatistik kurumu Istituto Nazionale di Statistica (Istat) Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Istat'ın ön tahminlere göre, Haziran 2022'de İtalya'nın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda yüzde 8 arttı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8 olarak duyurulmuştu.

Bu İtalya'nın Ocak 1986'daki yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana deneyimlediği en yüksek enflasyon oldu.

Enflasyonda en etkili kalem enerji olurken fiyatlar bu alanda yıllık 48,7 artış gösterdi. İtalya'da alkol dahil İşlenmiş gıda fiyatları yıllık yüzde 8,2 artarken alkol hariç gıda fiyatları yüzde 9,6 arttı.

Ulaşımla ilgili hizmetlere dönük harcamalarsa yıllık 7,2 artış gösterdi.

Sonuç olarak, enerji ve işlenmemiş gıda hariç çekirdek enflasyon yüzde 3,8 ve enerji hariç enflasyon yüzde 4,2 oldu.