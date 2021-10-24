Reşitpaşa'da kadınlar HPV aşısı bilgilendirme seminerinde buluştu, dayanışma komitesi kuruldu

İstanbul Sarıyer ilçesinde bulunan Reşitpaşa Semt Evi dün rahim ağzı kanseri ve HPV aşısı hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.

Seminerde Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri ve HPV Aşısı Dayanışması’ndan Eczacı Cem Kılınç konuşma yaptı. Kadınların en çok karşılaştığı ancak aşısı bulunan rahmi ağzı kanseri hakkında bilgilendirme yapılırken, birçok ülkenin ulusal aşı takviminde olan HPV aşısının ülkemizde de ücretsiz uygulanması konusunda verilen mücadele anlatıldı.

Reşitpaşa'da kadın dayanışma komitesi kuruldu

Seminere Reşitpaşalı kadınlar ilgi gösterirken seminer sonrasında Reşitpaşa Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) kuruldu. Reşitpaşalı kadınlar "mahallede tek bir kadın dahi şiddet görmeyecek ve tacize uğramayacak" diyerek KDK'nin kuruluşunu ilan etti. Reşitpaşalı kadınların birlikte daha güçlü olduğu, kadınların artık yalnız hissetmeyeceği ve mahallede beraber yapılacak çok şey olduğuna vurgu yapıldı.

Reşitpaşa Kadın Dayanışma Komitesi üyeleri seminerde öğrendikleri 30 yaş üstü kadınlara HPV DNA testinin ücretsiz yapılmasıyla ilgili haklarını bu hafta aile hekimliklerinde kullanmak üzere sözleştiler.