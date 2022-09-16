'Renkli devrimleri önlemeliyiz' diyen Şi'den 'terörle mücadele için eğitim üssü' talebi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri, dayanışmayı güçlendirmeli, dış müdahaleyi önlemeli" dedi.

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ŞİÖ üyesi ülkeleri, birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermeye çağırarak, üye ülkelerin güvenlik ve kalkınma alanındaki çıkarlarını korumaları hususunda birbirlerine destek vermeleri gerektiğini ifade etti.

Dünyanın çalkantılı bir değişim dönemine girdiğini belirten Şi Jinping, "Soğuk Savaş zihniyeti ve blok siyaseti yeniden canlanıyor. Tek taraflılık ve korumacılık yükseliyor. Ekonomik küreselleşme aksi yöndeki trendlerle karşılaşıyor. Dünyada barış, kalkınma, güven ve yönetim konusundaki eksiklikler büyürken, insanlık bir yol ayrımında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Çin 'terörle mücadele' için eğitim üssü kurmayı talep etti

ŞİÖ üyelerinin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Şi Jinping, "Dış güçlerin renkli devrimler başlatmasını önlemeli, diğer ülkelerin iç işlerine herhangi bir bahaneyle müdahale edilmesine karşı çıkmalı, kendi kaderlerimizi kendi ellerimize almalıyız. Çin, gelecek beş yıl içinde üye devletlerin terörle mücadelesine katkı için bu ülkelerden 2 bin kolluk görevlisini yetiştirmeyi arzuluyor. Terörle mücadele uzmanları yetiştirilmesi maksadıyla Çin-Şanghay İşbirliği Örgütü eğitim üssü kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

'Gelişmekte olan ülkelere 1,5 milyar yuan gıda yardımı sözü

Şi konuşmasında gelişmekte olan ülkelere 1,5 milyar yuan (yaklaşık 214 milyon dolar) değerinde gıda yardımı ve acil insani yardım sağlama sözü vererek, "ŞİÖ üyesi ülkeler arasında yerel para birimiyle yapılan ticaretin payının genişletilmesi gerekli. ŞİÖ çerçevesinde bir kalkınma bankası kurulmasının da hızlandırılmasını istiyoruz. Çin ekonomisi güçlü esnekliğe, büyük potansiyele ve geniş manevra alanına sahip. Çin, dünya ekonomisinin istikrara kavuşması ve toparlanması için güçlü bir ivme sağlayacağı gibi, diğer ülkelere daha geniş pazar fırsatları sunacak" diye konuştu.