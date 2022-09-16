Çin Ankara Büyükelçiliği'nden Erdoğan-Şi Cinping açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Çin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Özbekistan'ın Semerkant kentinde bir araya geldi.

Xi Jinping, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişmesinin, iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına uyduğunun ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğinin derinleştirilmesi için büyük önem taşıdığının olgularla kanıtlandığını vurguladı.

Xi Jinping, iki ülkenin gerçek anlamdaki çok taraflılığı savunarak, uluslararası adalet ve hakkaniyeti koruması, BM, G20 ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı örgütler çerçevesindeki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Tek Çin politikasını desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı."