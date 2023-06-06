Rektörün ismi dekanlık binasına verildi: 'Teamüllere aykırı, etik değil'

Ege Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nin dekanlık binasına Rektör Necdet Budak'ın ismi verildi.

2017 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğüne atandıktan sonra 2021 yılında üniversiteye ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Öğrenciliğimden bu yana 41 yıldır mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğum Ziraat Fakültemizin Yönetim Kurulunun, dekanlık binasına ismimi vermesi beni ziyadesiyle gururlandırdı. Şahsıma bu onuru yaşatan Ziraat Fakültesi mensuplarına teşekkür ederim" dedi.

'Teamülleri aşındıran bir uygulama'

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan’ın haberine göre, rektörün isminin dekanlık binasına verilmesi tartışmalara yol açtı.

Kararın kendilerini şaşırttığını dile getiren Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı, “Elbette üniversite içindeki binalara, yerleşkelere, derslik gibi mekanlara isim verilmesi belirli kurallar dahilinde üniversite senatosunun yetkisindedir. Öte yandan, bugüne kadar bu tür uygulamalarda izlenen yol, seçilen isimler ve isim verme süreci, üniversitelerde işleyişin yazılı olmayan kuralları olan akademik teamüllerde yer etmiştir. Yaşanan bu örnek, bu teamüllerin dışında bir örnek olduğu için bizleri şaşırtmıştır. Elbette bu örnek bizleri şaşırtan tek örnek değildir, özellikle rektörlerin doğrudan atama usulü ile hâkim siyasetten gönderilmesinin ardından bu ve başka konularda akademik teamülleri aşındıran çeşitli uygulamalar üniversitelerde hızla hayat buluyor” diye konuştu.

Akınca, üniversitedeki bir mekâna rektörünün isminin verilmesi için “kurucu rektör” ya da kendi alanında dünya çapında işler yapmış birisi olması gerektiğini vurguladı.

'Etik değil'

Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Haluk Dağdevir ise akademinin bilim ve eğitim kurumlarının zirvesinde bulunduğundan etiğin olmazsa olmaz bir kurum olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de etik değerlerin ve liyakatin hızla çöktüğünü ve yok olduğunu vurgulayan Dağdevir, Budak'ın isminin dekanlığa verilmesini etik olmayan yeni bir gelişme olarak değerlendirdi.