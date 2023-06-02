Rektörlük tehdit etmişti: Boğaziçi'nde akademisyenler nöbet eylemini sürdürüyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, dün üniversitenin tüm birimlerine gönderdiği yazıyla, iki yıldır AKP iktidarı tarafından rektör atanmasına ve üniversitedeki hak ihlallerine karşı Güney Kampüs'teki rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yapan akademisyenleri hedef almıştı.

Rektörlüğün yazısında eyleme devam eden akademisyenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı tehdidinde bulunulmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün bir kez daha Güney Kampüs'te rektörlük binasına sırtlarını dönerek eylem yaptı.

'Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz'

Akademisyenler yaptıkları açıklamada rektörlüğe Anayasa'nın 26. ve 34. maddelerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü dün, 1 Haziran 2023 tarihinde üniversitemizin tüm birimlerine bir yazı göndererek bugün 880. kez Güney Meydan’da gerçekleştirdiğimiz barışçıl nöbetimizi kanuna aykırı bir eylem olarak nitelemiş ve nöbetlere katılanlar hakkında adli ve idari işlem yürüteceğini ilan etmiştir.

Yönetime Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. ve 34. Maddelerini hatırlatırız:

'Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.'

'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.'

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi anayasanın güvencesi altındaki temel hak ve özgürlüklerimizi ihlal etmekte, bizleri, öğrencilerimizi ve mezunlarımızı alenen tehdit etmektedir. Özgür, özerk, demokratik üniversite mücadelemizden de, temel hak ve özgürlüklerimizden de vazgeçmediğimizi basına ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar,

Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz."

TKG: Gençlik boyun eğmeyecek

Akademisyenlerin eylemine öğrenciler de destek verdi.

Türkiye Komünist Gençliği'nden (TKG) yapılan açıklamada "AKP'nin kayyum rektörü Naci İnci'nin yayınladığı tehditlere karşı Güney Meydan'da hocalarımız ile bir araya geldik. Üniversitemizdeki siyaset yasağını tanımıyoruz. Boğaziçi, AKP'nin memurlarının dilediği gibi at koşturabileceği bir üniversite olmayacak. Gençlik Boyun Eğmeyecek!" denildi.