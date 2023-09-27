Rektörlük ne 'AKP talimatı' ne 'sakıncalı' diyebildi, sudan gerekçe üretti

2013 yılından bugüne kadar resmi olarak varlığını sürdüren Hacettepe Üniversitesi Queer Deer Topluluğu 21 Eylül tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kapatıldı. Kapatılmanın gerekçesi topluluğun “inaktif” olması olarak gösterilse de AKP iktidarının uzun süredir LGBT'leri ve öğrenci topluluklarını hedef alan tutumu asıl gerekçe.

Hibrit eğitim sürecinde online etkinliklerine devam ettiklerini belirten topluluk, “inaktif” olmadıklarını söylüyor. 25–29 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Hacettepe Üniversitesi 101 haftasındaysa 2023-2024 yılı akademik takvim başlamadan kapatılma kararı alındığı için stant açılamamıştı.

Öte yandan öğrenciler inaktif bir şekilde resmi olarak devamlılığını sürdüren kulüplerin olduğunu ve bu topluluğun kapatılabilmesi için onların da kapatıldığını belirtiyor.

2013 yılından bu yana engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen topluluk üyesi öğrenciler dava süreci başlatacaklarını ve kapatılma kararını kabul etmediklerini de söylüyor.