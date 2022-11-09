Rektörlüğün servis kararı sonrası ODTÜ emekçilerinden eylem

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün personel servislerini azaltarak sadece sabah işletmeye karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Rektörlüğün dün ilana çıktığı ihale şartnamesine göre daha önce 51 olan servis sayısının 26'ya indirileceği, servislerin 5 ay süreyle ve sadece sabah hizmet vereceği öğrenilmişti.

6 bini aşkın çalışanı olan ODTÜ'de çalışanların önemli bir bölümü şehrin Sincan ve Mamak gibi merkeze uzak ilçelerinden servisle okula gelirken, emekçiler duruma tepki göstermişti.

Sendikalar rektörlüğün adımı sonrası ortak eylem kararı aldı. Emekçiler sabah üniversite girişlerinde servislerden inerek iki koldan yürüyüşe geçti. Kafeterya ve rektörlük önünde açıklama yapılırken, eylemler de hafta boyunca sürecek.