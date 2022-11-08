ODTÜ Rektörlüğü'nden skandal servis kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü'nün personel servislerini azaltarak sadece sabah işletmeye karar verdiği ortaya çıktı.

6 bini aşkın çalışanı olan ODTÜ'de çalışanların önemli bir bölümü şehrin Sincan ve Mamak gibi merkeze uzak ilçelerinden servisle okula geliyor.

ODTÜ Rektörlüğü, bütçe kısıtlamalarını bahane ederek personel semt servislerini iptal etmek istediğini bir süredir dile getiriyordu.

Ancak rektörlüğün yaptığı bir anketle, semt servislerini tamamen kaldırırlarsa personelin toplu taşımayla ODTÜ'ye sabah mesai saatinde düzenli gelemeyeceği ortaya çıktı.

Servis sayısı indirilecek

Rektörlüğün bugün ilana çıktığı ihale şartnamesine göre daha önce 51 olan servis sayısının 26'ya indirileceği, servislerin 5 ay süreyle ve sadece sabah hizmet vereceği anlaşılıyor.

Servislerin kaldırılmasına Tez Koop İş, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen gibi birçok sendika tepki verdi.

Eğitim-İş ODTÜ Temsilciliği yayımladığı bildiride “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması” isteniyorsa öncelikle “itibar” harcamaları kısılsın, makam araçları kaldırılsın!" dendi.