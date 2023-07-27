Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a 'algoritmaya müdahale' cezası: 61 milyon lira

Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak idari para cezası verilmesine karar verdi.

Tamamlanan soruşturma kapsamında, “kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği” gerekçesiyle Trendyol’a 61 milyon 342 bin 847 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada şunlara yer verildi:

“26.07.2023 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Trendyol’un algoritmaya müdahale ederek ve pazaryerinde satış yapan üçüncü taraf satıcıların verilerini kullanarak kendi perakende faaliyetine haksız olarak avantaj sağladığı, bu eylemlerinin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği değerlendirilerek adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.”