Merkez Bankası Başkanı Erkan açıkladı: 2023 sonu enflasyon tahmini yüzde 58'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu yılki 3. enflasyon raporunun sunumu Ankara'da bankanın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından yapıldı.

Erkan TCMB'nin 2023 yıl sonu tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e çıkardığını duyurdu. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildi. 2025 yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 15 oldu.

'Parasal sıkılaştırma sürecine başladık'

Erkan sunumunda "TCMB'de temel amacımız fiyat istikrarıdır. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için parasal sıkılaştırma sürecine başladık. Parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Öngördüğümüz dezenflasyon öncesi geçiş sürecindeyiz. Dezenflasyon zeminini dikkatle oluşturuyoruz. Enflasyon kısa vadede bir yükseliş gösterebilir" ifadelerini kullanan Erkan "Enflasyonda ana eğilim iyileşmesini 2024 yılı ilk çeyreğinde hissedeceğiz. Sıkılaştırma etkisinin bir kısmı 2023 sonunda hissedilecektir" diye konuştu.

Erkan, "2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır. Kalıcı olarak gerileyen enflasyona, yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir" dedi.

'Ücret artışları fiyatlara yansıyacak'

Erkan "Ücret artışları maliyet artışlarına yol açmaktadır. Ücret artışlarının çoğu birkaç ayda fiyatlara yansıyacak. Hizmet sektöründe fiyat artışları yüksek seviyelerini sürdürmekte. Kira artışları enflasyon üzerinde etkili. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlı. Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye gelene kadar kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'Politika faizini iki ayda iki katına çıkardık'

Erkan "İktisadi faaliyetteki güçlü seyirde özellikle iç talep etkili. İç talebe karşın toplam arz daha ılımlı seyrediyor. Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Politika faizini iki ayda iki katının üzerine çıkardık" diyen Erkan kademeli faiz artışının devam edeceğini söyledi.

Merkez Bankası rezervlerinin Haziran'dan beri "güçlü bir artış" gösterdiğini kaydeden Erkan "Rezervlerimiz 113 milyar doların üzerine yükselmiştir" dedi.

Erkan "Risk primimizde de olumlu bir seyir izlenmiştir. Risk priminin düşüşle Haziran'dan bu yana 1,5 milyar dolarlık portföy girişi gerçekleşmiştir. Kur oynaklığı da gerilemektedir. Para politikamızın piyasalar üzerindeki olumlu etkileri olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

'Benden hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız'

Erkan toplantıya katılan gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız" ifadesini kullandı.

Faiz artırımlarına ilişkin soru üzerine Erkan "Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmalı, faiz artırımlarının yeterli ve yetersiz gibi nitelendirilmesi bu bütünsel yaklaşımı inceledikten sonra yapılabilir" dedi.

Erkan "geçiş süreci"ne devam edeceklerini belirterek "Faiz artırımlarının etkisini ekonomi ve piyasa dinamiklerinde aşırılıklar oluşturmadan, zarar vermeden yapmak tüm Merkez Bankalarının yaptığı bir şeydir" diye konuştu.

"Swap dışı rezervlerin eksilerde olması. Yeni dönemde swap aparatının kullanımı devam edecek mi?" sorusu üzerine Erkan "Rezervleri güçlendirmek önemlidir. Çok da memnunuz son dönemde 15 milyar dolar güçlenmiş olmasına. Bütün araçları kullanacağız. Ama hedefimiz kalıcı sürdürülebilir yatırımların Türkiye'ye gelmesi" ifadelerini kullandı.