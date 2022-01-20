Rekabet Kurulu’ndan Digiturk’e idari para cezası

Rekabet Kurulu, Digiturk'e 7 milyon 68 bin 133 lira idari para cezası verdi.

Açıklanan kararda, Digiturk'ün, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirtildi.

Digiturk'e verilen cezayı internet sitesinden duyuran Rekabet Kurulu, yargı yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alınan kararda şu ifadelere yer verdi:

“Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’nin (Digiturk) 2018-2019 sezonu esnasında Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hâkim durumda bulunduğuna ve 2019-2020 sezonunda da hâkim durumunun sürdüğüne;

Teşebbüsün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında geçerli, sırasıyla 48 ve 42 adet yeniden satıcısının kendilerine münhasıran tahsis edilen bölgeler dışında aktif ve pasif satış yapmalarını yasaklaması nedeniyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine;

Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve ‘Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurul tarafından takdir edilen 2020 yılı gayri safi gelirleri üzerinden Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.’ye (Digiturk) 7.068.133,04 TL idari para cezası verilmesine karar verildi". (ANKA)



