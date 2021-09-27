Rekabet Kurulu'ndan beyaz eşya ve elektronik şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama, BSH Ev Aletleri, Gürses Elektronik, LG Electronics, Samsung Electronics ve SVS Ticaret hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu'nca söz konusu şirketler ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırma sonucunda elde edilen bulgular ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.