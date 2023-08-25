‘Reis’iniz saçmaladı da, siz korktunuz mu uyudunuz mu?

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

“Hep söylediğim gibi, bizim siyaset anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir” diyen Erdoğan, sonra şunu söyledi:

“Milleti suçlamak yerine kabahati millette aramak AK Parti'nin değil ancak faşist CHP zihniyetinin hareket tarzıdır.”

Prompter’a danışmanlar mı yanlış yazdı, Erdoğan mı okurken saçmaladı, bilemeyiz. Kabahati millette aramak yerine, doğrudan milleti suçlamak lazım demiş oldu.

Sonuçta saçmalık ortada.

Dikte ettirme merkezi İletişim Başkanlığı, kendi sayfasında Erdoğan’ın konuşmasındaki bu kısmı aynen böyle yayımladı.

Sonra, Anadolu Ajansı da aynen kopyaladı.

Sonra, bütün yandaş medya da AA’dan aynen kopyaladı.

“Reis’in lafının üstüne laf olmaz, o ne derse, ne eylerse güzel der, güzel eyler” diye mi düşündüler?

Yoksa herkes İletişim Başkanlığı’nın dikte ettirmesine o kadar alıştı ki, okuyup anlamadan yapıştırıp geçiyorlar mı?

İşin kötüsü, ikisi de “kesin öyledir” denebilecek kadar gerçekçi duruyor. Medyada gelinen nokta bu.