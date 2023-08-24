Erdoğan’dan enflasyon yorumu: 'Tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan enflasyona ilişkin "Özellikle bazı ürünlerde tamamen aç gözlülükten kaynaklanan, fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır" dedi.

Erdoğan ayrıca "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir 5 sene daha ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın türk siyasetindeki sarsıntısı devam ediyor. Muhalefette hemen her gün bir skandal patlak devam ediyor. Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor.

Ortaya saçılanlar buz dağının görünen yüzü. Asıl pazarlıklar asıl skandallar ortaya çıkmadı. Listede bile olmayan partiye devletin kritik makamlarını altın tepside sunan, 37 vekil kaptıran kişinin bölücü örgüt uzantılarına neler vaat ettiğini tahmin bile edemiyoruz. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkemizin nasıl bir uçurumdan döndüğünü bizlere hatırlatıyor.

‘Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacak’

Enflasyonun insanımızın hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladık.

Geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor.

Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen aç gözlülükten kaynaklanan, fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır.

Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz.

Seçim sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak boynumuzun borcudur. Bizim anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşıp anlayacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan olmayacağız."