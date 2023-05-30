Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD'li Denizli’de yakalandı

Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada sınır dışı edilen Özbekistan vatandaşı A.A. Denizli'de gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda adresinde gözaltına alınan IŞİD üyesi savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılarak tutuklandı.
IŞİD üyesinin, 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Reina'da gerçekleştirilen saldırı sonrasında düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalandığı, sınır dışı edildiği ve temin ettiği sahte Kırgızistan pasaportuyla Suriye üzerinden yeniden Türkiye'ye girdiğinin belirlendiği öğrenildi. (AA)