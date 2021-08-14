Refah Partisi yanan ormanlara 'kenevir' ekilmesini istedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, yanan ormanlık alanlara ilişkin "tuhaf" bir öneride bulundu.

Yeni bir ormanın yetişmesinin en az 20-25 yılımızı alacağını, bu zaman zarfında özellikle bölge turizminin ve inşaat sektörünün bu olumsuz görüntülerden etkileneceğini söyleyen Aydal, "Bu olumsuz durumu süratle olumluya çevirmek elimizde. Hükümetimiz bir kararname ile halen 18 olan kenevir ekilebilir iller listesine, yangın olan illerimizi ekleyebilir. Orman yangını çıkan ve listede bulunan Antalya, İzmir, Burdur illerine, Muğla, Isparta, Manisa, Aydın, Denizli ve Mersin illerimiz öncelikli olarak eklenebilir" ifadesini kullandı.