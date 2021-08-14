Orman yangınına müdahale eden söndürme uçağı düştü

Maraş'ın Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi.

DHA'nın haberine göre, çalışmalara katılan bir söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı olduğu öğrenildi.

Uçağın dağa çarparak düştüğü belirtilirken, uçakta 5 yabancı 3 Türk toplamda 8 kişi bulunduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5'i Rus 3'ü Türk toplam 8 personelin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yangın söndürme uçağına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağolsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi.