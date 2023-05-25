Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi hastanesinde disiplin soruşturması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, "kayırma, haksız kazanç elde etme, mobbing uygulama, fazla mesai yazma, nöbet çizelgelerini asmama, izinli olanlara nöbet yazıldığı" gibi işlemler yaşandığı iddiaları üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık birimindeki “usulsüzlük” iddiaları, bazı çalışanlar tarafından yazılı bir dilekçe ile Rize İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletildi.

Buna göre; bazı personelin nöbete gelmeden nöbet ücreti aldıkları, nöbete gelmeden nöbet ücreti alan personele tekrar tekrar nöbet görevi yazıldığı, evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar için tahsis edilen araçların birim sorumlusu tarafından özel işleri için kullanıldığı iddia edildi. Ayrıca bu ve buna benzer usulsüzlük iddialarını dile getiren bazı personelin görev yerlerinin değiştirildiği de ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Rize İl Sağlık Müdürlüğü şikayet üzerine; üniversite eğitim araştırma hastanesinin Evde Sağlık Hizmetleri birimi personeli hakkında inceleme başlattı. Müdürlük yetkilileri, disiplin incelemesinin gelecek ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını aktardı.