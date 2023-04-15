Ravago Petrokimya'da grev kararı asıldı

İzmir Petrol-İş Sendikası Aliağa ve Gebze Şubelerinin örgütlü olduğu Ravago Petrokimya’da grev kararı alındı. Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Ravago İşyeri Temsilciliği’ne grev uygulama ilanları işçilerle birlikte asıldı.

Aliağa Ekspress'ten Samiye Öztürk'ün haberine göre, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, işçilere yönelik yaptığı konuşmasında sözleşmeyi öncelik olarak masada bitirmek istediklerini dile getirdi.

Hasan Toptan, "3 Mayıs 2023 tarihindeki TİS toplantısında taleplerimiz karşılanmadığı takdirde, aldığımız ortak kararla 11 Mayıs itibariyle grev uygulamamız başlayacaktır. Taleplerimiz gayet net. Geçinebileceğimiz ücretler, düşük olan vardiya primi ve ağır olan haftalık çalışma saatlerinin düşürülerek 45 saatten 40 saate (5+2 vardiya sistemi) bir an önce geçilmesini istiyoruz.11 Mayıs’a kadar sürecek olan bu süreçte bir anlaşma sağlanamadığı takdirde bizler hazırız" diye konuştu.

Ravago Petrokimya çalışanı işçiler talep ettikleri tüm haklarda sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.