Dokuz Eylül Hastanesi emekçileri: İnsanca çalışmak istiyoruz

Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’na ulaşan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çalışanı sağlık emekçileri; atanmış rektör Nükhet Hotar’ın uzun süredir işçilere mobbing uyguladığını, EYT ile birlikte iyice azalan sağlık emekçileri sayısını yeni alımlarla destekleyeceklerine alım yapmadıklarını ve halihazırdaki çalışanların iş yükünü artırdıklarını söyledi.

Böyle çalışmak istemiyoruz hesap soracağız!

PE’ye konuşan sağlık emekçisi şunları söyledi:

“Sağlık personellerinin giderek artan bu sömürüye dayanacak gücü kalmadı. Yöneticilere ilettiğimiz taleplerimiz ise yapacak bir şey yok denilerek geri çevriliyor. 2. ve 3. basamak gibi yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar normal hasta muamelesi görüyor, gereken bakım ve tedaviyi alamıyor. Servislerdeki sağlık personeli eksikliğinden kaynaklı sağlık emekçileri ise her gün daha ağır koşullarda çalışmak zorunda kalıyor.

Ancak bizler insanca çalışmak istiyoruz. Bu ülkede işçiler var ve insan gibi yaşamak bütün işçilerin hakkı. Dokuz Eylül sağlık emekçileri olarak emeğimizin sömürüldüğü bu düzenden hesap soracağız!”

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