Rasim Ozan Kütahyalı’nın 'Parayı Nagehan Alçı’ya gönderdim' iddiasına yanıt

Bahis ve kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın "Nagehan Alçı’ya gönderdim" dediği paralara ilişkin açıklama geldi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 18.05.2026 , 15:57

Yandaş isim Rasim Ozan Kütahyalı, bahis soruşturması kapsamında tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde, "Kredi kartımın ekstreleri incelendiğinde hepsinin tarihsel olarak açıklamaları olacaktır. Ayrıca eski eşim olan Nagehan Alçı'ya gönderdiğim tutarların büyük çoğunluğu para yardımlarıdır. Eski eşim olan Nagehan Alçı ile kullandığımız ortak hesaptan gelen para tutarıdır. Şüpheli bir işlem yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Gündeme gelen bu ifadeye ilişkin Medyaradar'a konuşan Nagehan Alçı, "Bana gönderildiği iddia edilen parayla ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır Rasim’in bana gönderdiği iddia edilen para hiçbir zaman benim eline geçmedi, ortak hesaptan yine kendi borçlarını kapatmak için kullanıldı" dedi.

Alçı, "Ben Rasim'den hiç para almadım çocuklar için, çok alacağım var. Yaşadıklarına dair ne hissedeceğimi bilemiyorum" diye konuştu.

