Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı: 'Alacağıma karşılık gönderilen paralar'

Adana merkezli 21 ilde "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik 161 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yandaş televizyon programcısı Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında olduğu şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi.

İfadesi ortaya çıktı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Kütahyalı, ifadesinde "suç örgütüyle ilgisinin olmadığını" öne sürerek "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" ifadelerini kullandı.

MASAK raporu detayı

Soruşturmaya ilişkin MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına "kasa hesap" diye tabir edilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında tam 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.

MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı kaydedilmişti.