Rasim Ozan Kütahyalı sahte plakalı araçlarıyla polis korumasında gezmiş

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 161 kişi gözaltına alındı. Aralarında televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda isim 18 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahyalı hakkında hazırlanan MASAK raporunda hesabına 192 farklı işlemle toplam 35 milyon TL giriş yapıldığı ve kendisine ait kredi kartıyla, 50 milyon TL'lik çekim gerçekleştirildiği tespit edildi.

Lüks araç vurgunu

Gazeteci Murat Ağırel, Kütahyalı'yı tutuklamaya götüren sürecin perde arkasına dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Kütahyalı'nın üç yıl önce Gürcistan'dan Türkiye'ye araç soktuğunu ancak iade etmediğini belirten Ağırel, şunları söyledi:

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı listesinin tamamınca haciz var. Arabaların üzerinde birden çok haciz var. Yaptığı hiçbir işte para ödemiyor. Evinin mobilyalarını yaptırıyor ama para ödemiyor. İnsanlar buna karşı tazminat davalarını kazanıyorlar ama onun da parasını ödemiyor Rasim Ozan Kütahyalı. Mal varlıklarında en çok haciz bulunduran kişi de alacaklı olarak eski eşi Nagehan Alçı. Çünkü en çok ona borçlanmış. Araba çalmış, Türkiye'ye getirmiş, yakalanmış ama dosya kapatılmış. 3 yıl kadar önce şu anki eşi Pınar Ayaz ile Gürcistan'a gidiyorlar. Orada bir araba alım-satım işlemi yapıyorlar ve arabanın parasını giriş-çıkış işleminin ardından ödeyeceğini söylüyor Rasim Ozan Kütahyalı. Türkiye'ye geldikten sonra bir daha da Gürcistan'a giriş yapmıyor ve arabanın parasını da ödemiyor ve aracı da iade etmiyor.

Polis korumasıyla kaçak Mercedes kullandı