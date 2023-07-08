Rapor: İşçi haklarında en kötü 10. ülkeyiz

148 ülkeyi kapsayan ve her yıl Türkiye, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından yayımlanan Küresel Haklar Endeksi, Türkiye’deki çalışma koşullarının en kötü seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Cumhuriyet'teki habere göre, Türkiye; Bangladeş, Belarus, Mısır, Guatemala, Ekvador, Myanmar, Tunus, Filipinler ve Esvatini’den sonra çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de yaptığı yazılı açıklamada duruma tepki gösterdi. Türkiye’nin, AKP döneminde, gelişmekte olan ülkeler kategorisinden dahi aşağıya düştüğünü, işçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edildiğini belirten İlgezdi, “Ekonomiyi ve çalışma hayatımızı çöküşe götürenlerin gözlerinde ışıltı, emekçilerimizin yüzünde ise hüzün var. Geçmişte, ‘Türkiye, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde’ denilirdi. Şimdi ise ucuz işgücü sisteminin, vahşi kapitalizmin en yoğun uygulandığı ülkelerle aynı listedeyiz. Bu iktidarın inşa ettiği işçi ve sendika düşmanı rejimden ötürü, diğer birçok alanda olduğu gibi işçi hakları endekslerinde de diplerdeyiz” dedi.