Randevuyla muska yazan ‘şeyh’ serbest bırakıldı: Adliyeden cipiyle ayrıldı

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yapan A.A gözaltına alındı.
Randevulu sistemiyle günde 300 kişiye muska yapan, eve gelenlerden 500 liraya varan ücretler isteyen dolandırıcının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
DHA'nın haberine göre, aylık kazancının 1 milyon liranın üzerinde olduğu belirtilen A.A nöbetçi sulh ceza hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.