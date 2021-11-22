Ragıp Canan'a ödül gibi cezaya tepki: 'Beni öldürmesi mi lazımdı?'

İstanbul Zeytinburnu'nda boşanmak istediği Ragıp Canan tarafından 4 Haziran 2020'de silahla beş el ateş edilerek vurulup yaralanan ve kanıyla kendisini vuranın Ragıp Canan olduğunu yazan Nurtaç Canan’ın davasında karar açıklandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Nurtaç Canan mahkeme heyetine "Beni öldürmesi mi lazımdı" diyerek tepki gösterdi.

Duruşmanın ardından gözyaşları içinde açıklama yapan Nurtaç Canan, "18 aydır yatıyor. O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu?" dedi.

Nurtaç Canan "Mazlumu yine mağdur ettiler. Zalime de tekrar özgürlük sundular. Beni özgürlüğümden kısıtlayacaklar. 3-4 ay sonra çıkacak. Sonra ben ne yapacağım. 3 ay sonra beni kim koruyacak?" diyerek karara tepki gösterdi.