Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti: 'Kızımın katilleri sokakta geziyor'

Giresun’un Eynesil ilçesinde 5 yıl önce henüz 11 yaşındayken şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın bugün ölüm yıldönümü. Naz, 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan’ın kızını kaybetmesinin ardından olayın aydınlatılması için verdiği hukuk mücadelesi Türkiye’nin gündemine oturmuştu. İncelemeler sonucunda Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu iddia edilse de baba Şaban Vatan, kızına araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını öne sürmüştü.

Canikli ise Şaban Vatan hakkında üç ayrı dosyadan suç duyurusunda bulunmuş ve Vatan’a 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 8 bin 840 Türk Lirası da para cezası verilmişti. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Olayın üzerinden 5 yıl geçmesine karşın Rabia Naz’ın katilleri henüz bulunamadı.

'Nurettin Canikli, Şirin Ünal aday gösterilmedi'

Beş yıl boyunca yaşadıklarını Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan'a değerlendiren Şaban Vatan, “Bu süreçlerin sebebi şu anki mevcut iktidarın bizlere karşı oluşturmuş olduğu baskılı sistemdir. Bu süreçte hükümlü duruma da geldik, hapis cezaları da aldık ama katillerin hepsi sokakta geziyor. Rabia Naz’ımızın dava sürecinde ismi geçen Nurettin Canikli aday gösterilmedi. Nadir Kadirova’nın ölümünde ismi geçen Şirin Ünal aday gösterilmedi. Demek ki bu kişiler biliniyor. Blindiği halde bu kadar süre korunmuşlar ve bizim canımızı yakmışlar” dedi.

Baba Vatan, "Tek istediğimiz adalet. Rabia Naz’ın, Oğuz Arda Sel’in ölümlerinin ardında siyasi isimler var. Bunlardan dolayı sorumlular serbest bırakıldı. Bizler acımızla beraber, adaletsizlikle mücadele etmek zorunda bırakıldık” diye konuştu.