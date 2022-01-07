Rabia Naz'ın dosyasında görevli savcılar hakkında karar

Rabia Naz'ın tahkikatını sürdüren her iki savcı hakkında uyarı cezası ve yeniden soruşturma süreci başlatıldı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan soL'a yaptığı açıklamada hâlâ adalet beklediklerini, cinayetin üstünün kapatılmaya çalışıldığını söylemişti.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK), Rabia Naz Vatan'ın tahkikatını sürdüren savcı Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi. Baba Şaban Vatan, "Savcılar hakkında yeniden dava açacağım" dedi.

'Adli süreç başlatacağız'

soL'a konuşan Vatan, "Bu sürece Giresun Cumhuriyet Başsavcısı’nı da dahil edeceğim. Birçok kuruma müdahale etmişti" dedi. Vatan şöyle konuştu:

"Daha öncesinde HSK’ya başvuru yapmıştık. Başvurumuzun ardından inceleme başlatılmamıştı. Daha sonrasında tekrar itiraz ettim. Bu itirazın incelenmesinin ardından savcılar hakkında inceleme başlatıldı. Aynı zamanda benim de bu kişiler hakkında tekrar dava açma yolum açıldı. Ama ben bu sürece Giresun Cumhuriyet Başsavcısı’nı da dahil edeceğim. Birçok kuruma müdahale etmişti. Bu konuda hakkında yeni dava süreci başlatacağım.

Kolluk görevlisi Selim Aktaş ifadesinde, Rabia Naz’ın çantasını 3 polisin bulmasına rağmen, aralarındaki bu polis 'Çantayı ben buldum' demişti. HSYK inceleme müfettişlerine daha sonra verdiği ifadede okul çantasını kendisinin bulmadığını söylemişti. Dosyanın ilk savcısına ise kendisinin bulduğunu söylemişti. Yani kolluk görevlisi bu savcılara beş kez değişik ifade vermiş. Bu konuda adli süreç başlatacağız. 16 Eylül 2020 yılında avukatlarımızla AYM’ye başvuru yaptık. HSK’nın bu kararını da AYM’ye sunacağız."

HSK'nin söz konusu kararında şöyle denildi: