SÖYLEŞİ | Rabia Naz'ın babası davada gelinen son noktayı soL'a anlattı

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan'ın adalet mücadelesi sürüyor. Cinayetin üstünün kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Şaban Vatan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Soylu'nun kendisine "'Hukuk süreci devam ediyor" dediğini aktaran Vatan şöyle konuştu:

"Hangi hukuk süreci Bakan Bey? Hukuk süreci diyorsunuz, lanet olsun böyle hukuk sistemine.' dedim. Sonra Bakan Bey, 'Şaban Vatan bana hakaret etti' dedi. Böyle süreçler yaşıyoruz."

Vatan'ın sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

Rabia Naz’a ne oldu? O gün neler yaşandı?

12 Nisan 2018 günü saat 17.00'den itibaren Rabia Naz'ı evimizin kuzey cephesinde betonun üzerine can çeker halde bırakmışlardı. Ben haberi alır almaz Trabzon Beşikdüzü ilçesinde iken çok kısa bir süre sonra oraya yetiştim. Ambulans yeni gelmişti. Kızımı sırt üstü bırakmışlar.

'Üzerinde talaşlar vardı'

Şüphelenmenize neden olan pek çok şey olduğunu söylemiştiniz daha önce. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?

Üzerinde çok değişik tozlar vardı. Bulunduğu yerdeki tozlardan alakasız saman ve odun talaşı, Karadeniz'de güllük dediğimiz soyulmuş odun parçacıkları vardı. Ambulans ile beraber hastaneye gitti. Hastane yolunda çığlık attı. Gözünü açmıyordu. Dili dönmüyordu.

Elbisesinin sağ kolunda kanlar vardı. Fakat burnu dahi kanamamıştı. Sadece sol ayağındaki kesik görülüyordu. Sağ ayağında da kesikler varmış.

'Okul çantası olay yerine sonradan konuldu'

Rabia Naz o gün annesinin çalıştığı eczaneye geliyor. Eczaneden okul çantası ile beraber ayrılıyor. Fakat okul çantası ortada yok. Eşim, okul çantasını sırtında götürdüğünü söyledi. Saat 19.00'dan 22.50'ye kadar okul çantası arandı, fakat bulunamadı.

Biz kızımızın ölüm haberini alıp Eynesil'e geldikten sonra kızımı adlı tıpa gönderdiler. Saat 22.50 civarı çanta bulundu denildi. Polis, çantayı bana gösterip gitti. 22 gün sonra polisler, o akşam Rabia Naz'ın çantası terasta olduğunu söylediler. O çanta terasta yoktu. Sonradan oraya bırakıldı.

'Çantayı bulan polis ifadesini değiştirdi'

Çantayı 3 polisin bulmasına rağmen, aralarındaki bir polis "çantayı ben buldum" dedi. Bir yıl sonra aynı polis ifade değiştirdi. Selim Aktaş, HSYK inceleme müfettişlerine daha sonra verdiği ifadede okul çantasını kendisinin bulmadığını söylüyor. Dosyanın ilk savcısına ise kendisinin bulduğunu söylemişti.

Savcılık, çantanın sadece emniyette bir fotoğrafı çekildiğini söylemişti. Fakat daha sonra terasta çantanın bulunduğu yerde çekilen fotoğraflar dosyaya eklendi. Bu fotoğraf çantanın sonradan oraya eklendiğini gösteriyor. İntihar senaryoları dahil savcılık, emniyet herkes bu cinayetin üstüne kapatmaya çalıştı.

Yangından mal kaçırır gibi yıkılan ev

Ben kendi çabamla Rabia Naz'ın katledildiği metruk evi buldum. Evin incelenmesi için talepte bulundum. Olaydan yedi buçuk ay sonra metruk evin incelenmesi yapıldı. İncelemede bir kadına ait vücut sıvısı bulundu. Bir peçetede de bir kadına ait bir DNA bulundu. Bu DNA'nın kime ait olduğu hakkında bir çalışma yapılmaz iken olaydan bir gün sonra metruk evi yıktılar. Metruk evin ön kısmında Rabia Naz'ın da üzerinde bulunan talaş parçaları vardı. Ambulans şoförü de bu durumu teyit etmişti. Evin önünde araç lastik izleri de 18-64 şeklinde ortaya çıkmıştı. Yani tüm bu delilleri yok ettiler. DNA sonucunu incelemediler.

Orada ırgatlık yapan kadınlardan biri ambulans gelmeden önce evin önünden hızlıca "siyah bir Doblo" aracın geçtiğini ifade etti. O araçta belediye başkanın yeğeni olan İbrahim Sabuncuoğlu'nun olduğu, aracı daha sonra oto yıkamaya verdiklerini savcılığa delilleriyle sunduk.

'Olayda Canikli’nin isminin geçmemesi için çaba gösterildi'

Olayın içinde siyasi isimlerin olduğu daha sonra karşıma çıktı. Eynesil AKP Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu, öz kardeşim Muhammet Vatan'ın İstanbul'da Nurettin Canikli ile buluşma yaptıklarını öğrendim. Olayda Nurettin Canikli’nin ismi geçmemesi için çaba gösterildi. Nurettin Canikli seçimlerden önce Giresun'a geldiği zaman AKP'li belediye başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun telefonundan Muhammet Vatan ile görüşüyor. Aytekin Şenlikoğlu şu an Giresun Belediye Başkanı. Uçak yolculukları, cep telefonu incelemeleri yapılmadı. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan da Karaman'da Ensar vakfı olayı yaşandığında o olayın savcısıydı.

'Müge Anlı olayın üstünü kapatmaya çalıştı'

Müge Anlı size dava açmıştı. Öncesinde neler yaşandı?

Daha sonra ifadelere göre her şey ortaya gelmişti. Kişilere baskılar uygulayarak bütün ifadeleri değiştirdiler. 14 Eylül 2018 tarihinde Eynesil'e gelen Müge Anlı ekibi oto yıkamacı ile röportaj yapmıştı. Ekip, geldiklerinden bir gün sonra ATV patronu tarafından merkeze çağrıldı. Daha sonra Müge Anlı olayın intihar olduğunu söyleyerek olayın üstünü kapatmaya çalıştı. Bana ve olayı haber yapan Yurt Gazetesi'ne dava açtılar.

Eski Eynesil Kaymakamı şüpheli şekilde ölü bulundu

2 Nisan 2021 tarihinde Aydın Kurucak Kaymakamı olan Yılmaz Kurt öldürüldü. Kaymakam, Rabia Naz öldürüldüğü vakitlerde Eynesil Kaymakamı'ydı. Görüştüğüm kaymakamın ailesi, savcılığın ölmeden önce Yılmaz Kurt'a baskı yaptığını söylediler. Bu olayın üstü de intihar olarak kapatılmaya çalışıldı.

'Nurettin Canikli korunuyor'

Süreç devam ediyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nde. TBMM'de Rabia Naz'ın da içinde bulunduğu çocuk ölümlerini araştırma komisyonunda AKP'li vekillerce Nurettin Canikli korunuyor. Milletvekillerinden aldığım bilgilere göre, verdikleri her önergeyi reddediyorlar. İnceleme komisyonu Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Başkanlık komisyonu rafa aldı. Biz sadece adalet istiyoruz.

16 Temmuz 2020 tarihinde dosyaya takipsizlik verdiler. Biz 16 Eylül 2020'de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmıştık. Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ bir sonuç çıkmadı. Reddedilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz.