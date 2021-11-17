'QAnon Şamanı' 41 ay hapis cezasına çarptırıldı

'QAnon Şamanı' ya da 'Boynuzlu Adam' olarak bilinen Jacob Chansley, 6 Ocak ABD Kongre Baskını'ndaki rolü nedeniyle 41 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Jake Angeli" takma isimli Chansley, devletin işleyişini engellemekten suçlu bulunurken mahkemede suçunu kabul etti.

Chansley, Kongre'nin 2020 seçimlerinin sonuçlarını onaylamak için toplandığı gün meydana gelen baskında giyim kuşamıyla olayın maskotu olarak ün kazanmıştı. 9 Ocak'ta polise teslim olan 'Şaman', altı suçlamayla suçlandı.

Savcılar 'Şaman' hakkında 'ibretlik' azami 51 ay hapis cezası talep ederken, savunma çeşitli hafifletici nedenler öne sürerek 41 aylık asgari ceza talep etti. ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, 41 aylık cezayı bugün onayladı.

ABD basını ve birçok ABD'li politikacı 6 Ocak'ta komplo teorisi takipçisi sağcıların düzenlediği baskını bir "ayaklanma" olarak adlandırsa da ne Chansley ne de olaydan dolayı tutuklanan ve suçlanan yüzlerce kişiden hiçbiri bu suçla suçlanmadı.

Kongre 45. ABD Başkanı Donald J. Trump'ın destekçilerinin oluşturduğu kalabalık tarafından basıldığı anda 2020 başkanlık seçim sonuçlarına Cumhuriyetçilerin itirazlarını değerlendirmeye başlıyordu.