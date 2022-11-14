Putin'den patlamayla ilgili Erdoğan'a başsağlığı mesajı

İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanı, lütfen İstanbul'daki terör saldırısının trajik sonuçlarıyla ilgili en derin taziyelerimizi kabul edin" dedi.

Kremlin'in resmi internet sitesinden yayınlanan yazılı açıklamada, "Lütfen kurbanların ailelerine samimi sempati ve destek sözlerini ve ayrıca tüm yaralılara acil şifa dileklerini iletin." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Rusya'nın terörün her türlü biçimi ve tezahürüne karşı mücadelede Türk ortaklarla en yakın işbirliğine hazır olduğunu teyit ettiği" kaydedildi.

Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamımı yitirmiş, 81 kişiyse yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yaralılar arasından 50 kişinin taburcu edildiğini duyurmuştu.